close-btn
PaySpaceMagazine

Українські електронні підписи визнаватимуть у ЄС

31.03.2025 17:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Україна та ЄС оновили спільний робочий план у сфері електронної ідентифікації і довірчих послуг

Українські електронні підписи визнаватимуть у ЄС

Українські електронні підписи визнаватимуть у ЄС Фото: freepik.com

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram.

Найважливіше: якщо План буде успішно реалізовано, вже наступного року Європейський Союз визнає окремі українські електронні підписи, печатки та інші довірчі послуги. А починаючи з 2027 року — всі українські засоби електронної ідентифікації отримають автоматичне визнання в ЄС.

Це відкриє для українців можливість безперешкодно підписувати документи, користуватися онлайн-сервісами в Європі та вести бізнес у країнах ЄС, використовуючи українські електронні підписи.

Цікаве по темі: Мінцифри та VISA розширюють співпрацю у сфері ШІ та кіберстійкості

У межах оновленого плану Україна та ЄС проведуть:

  • оцінку українського законодавства на відповідність вимогам ЄС — Регламенту eIDAS, Директиви NIS2 та GDPR;
  • визначення процедур співробітництва між Україною та Єврокомісією;
  • тестування транскордонної сумісності електронних довірчих послуг;
  • перевірку двосторонніх процедур співробітництва.

«Україна — перша країна, яка ще не є членом ЄС, чиї електронні підписи та печатки вже технічно валідуються в Європейському Союзі. Українці можуть підписувати європейські документи Дія.Підписом-EU. Крок за кроком наближаємо цифровий безвіз», — пишуть у Мінцифри.

Нагадаємо, що Мінцифри розробляє власний ШІ. LLM — це тип штучного інтелекту, що працює за принципом людського мозку та навчається на величезних масивах даних. Саме великі мовні моделі лежать в основі таких продуктів, як ChatGPT, Gemini та DeepSeek. Мінцифри вже активно впроваджує ШІ в Дію, Мрію, оборонну сферу та інші проєкти. Наступний крок — створення національної LLM, яка стане технологічною основою для ШІ-помічників, чат-ботів і голосових асистентів для українців і державного сектору.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Revolut запустив окремий застосунок для своєї криптовалютної платформи

Криптотрейдер втратив 3 млн, інвестувавши у відомий мемкоїн

В Україні змінять правила переказу грошей із банківської картки

Рубрики: ЄвросоюзСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
Де у ЄС найвища погодинна зарплата — рейтинг Eurostat 28.03.2025

Де у ЄС найвища погодинна зарплата — рейтинг Eurostat
Українська мережа косметики вийшла на ринок однієї з країн ЄС 24.03.2025

Українська мережа косметики вийшла на ринок однієї з країн ЄС
Як відрізняється середня пенсія в Україні та Європі 23.03.2025

Як відрізняється середня пенсія в Україні та Європі
Де у ЄС найнижчі та найвищі мінімальні зарплати — рейтинг 17.03.2025

Де у ЄС найнижчі та найвищі мінімальні зарплати — рейтинг
Зустрічні мита ЄС щодо США загрожують Біткоїну корекцією до $75 000 — аналітики 13.03.2025

Зустрічні мита ЄС щодо США загрожують Біткоїну корекцією до $75 000 — аналітики
Україна та ЄС підписали меморандум про співпрацю в сфері кібербезпеки 12.03.2025

Україна та ЄС підписали меморандум про співпрацю в сфері кібербезпеки
Вибір редакції
Всі
CorpLight від Ощадбанку: як цифрова платформа спрощує банківські операції для бізнесу
ТОП статей 31.03.2025

CorpLight від Ощадбанку: як цифрова платформа спрощує банківські операції для бізнесу

 Вимкнення веб-версії Raiffeisen Online: нова сторінка в цифровій безпеці та зручності для клієнтів Райффайзен Банку
ТОП статей 31.03.2025

Вимкнення веб-версії Raiffeisen Online: нова сторінка в цифровій безпеці та зручності для клієнтів Райффайзен Банку
Останні новини
Сьогодні  19:40

3 криптовалюти, за якими варто стежити цього тижня

 Сьогодні  18:20

НБУ оновив перелік валют, до яких встановлюється офіційний курс гривні

 Сьогодні  17:00

Українські електронні підписи визнаватимуть у ЄС

 Сьогодні  16:33

CorpLight від Ощадбанку: як цифрова платформа спрощує банківські операції для бізнесу

 Сьогодні  14:23

Вимкнення веб-версії Raiffeisen Online: нова сторінка в цифровій безпеці та зручності для клієнтів Райффайзен Банку

 Сьогодні  14:20

«Укрфінжитло» планує випуск іпотечних єврооблігацій

 Сьогодні  13:40

Як Portmone трансформує фінтех: інтерв’ю з СЕО компанії Дмитром Басовим

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber