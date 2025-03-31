Українські електронні підписи визнаватимуть у ЄС

Україна та ЄС оновили спільний робочий план у сфері електронної ідентифікації і довірчих послуг

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram.

Найважливіше: якщо План буде успішно реалізовано, вже наступного року Європейський Союз визнає окремі українські електронні підписи, печатки та інші довірчі послуги. А починаючи з 2027 року — всі українські засоби електронної ідентифікації отримають автоматичне визнання в ЄС.

Це відкриє для українців можливість безперешкодно підписувати документи, користуватися онлайн-сервісами в Європі та вести бізнес у країнах ЄС, використовуючи українські електронні підписи.

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У межах оновленого плану Україна та ЄС проведуть:

оцінку українського законодавства на відповідність вимогам ЄС — Регламенту eIDAS, Директиви NIS2 та GDPR;

визначення процедур співробітництва між Україною та Єврокомісією;

тестування транскордонної сумісності електронних довірчих послуг;

перевірку двосторонніх процедур співробітництва.

«Україна — перша країна, яка ще не є членом ЄС, чиї електронні підписи та печатки вже технічно валідуються в Європейському Союзі. Українці можуть підписувати європейські документи Дія.Підписом-EU. Крок за кроком наближаємо цифровий безвіз», — пишуть у Мінцифри.

Нагадаємо, що Мінцифри розробляє власний ШІ. LLM — це тип штучного інтелекту, що працює за принципом людського мозку та навчається на величезних масивах даних. Саме великі мовні моделі лежать в основі таких продуктів, як ChatGPT, Gemini та DeepSeek. Мінцифри вже активно впроваджує ШІ в Дію, Мрію, оборонну сферу та інші проєкти. Наступний крок — створення національної LLM, яка стане технологічною основою для ШІ-помічників, чат-ботів і голосових асистентів для українців і державного сектору.

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