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В Україні змінять правила переказу грошей із банківської картки

28.03.2025 13:00
Ольга Деркач
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З 1 жовтня Національний банку України (НБУ) планує змінити правила переказу грошей із банківської картки

В Україні змінять правила переказу грошей із банківської картки

В Україні змінять правила переказу грошей із банківської картки Фото: freepik.com

Детальніше про нововведення розповів економіст, керівник аналітичного спрямування мережі «АНТС» Ілля Несходовський в ефірі «Київ24».

Планується, що при переказі відправник бачитиме, кому відправляє кошти, незалежно від банку отримувача. Так само буде і з інтернет-платежами.

«Тепер щоразу, коли ви перераховуватимете кошти на картку, ви бачитимете, кому ви перерахували, незважаючи на те, чи знаходитесь ви в одному банку чи ні. Те саме стосується інтернет-платежів», — пояснив Несходовський.

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За його словами це зробить фінансові операції прозорішими і допоможе захистити українців від шахраїв.

Крім того Несходовський додав, що таке рішення треба було прийняти «5 років, а може й 10 років тому», йе значно полегшило б життя українців і могло б врятувати їх від багатьох випадків шахрайства.

Нагадаємо, що НБУ може відмінити ліміти на карткові перекази, але є умова. Для цього необхідно, щоб банки підтвердили свою здатність самостійно ідентифікувати ризикових клієнтів, заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Раніше ми писали, скільки грошей переказали українці у 2024. Упродовж 2024 року бізнес і населення активно здійснювали кредитові та дебетові перекази. Загалом минулоріч у межах України здійснено понад 3,6 млрд платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету.

Крім того, НБУ оновив правила миттєвих кредитових переказів. Згідно з вимогами НБУ, миттєвий кредитовий переказ має бути доступним користувачам цілодобово, без вихідних та святкових днів. Виконання таких переказів у платіжній системі повинно відповідати її внутрішнім правилам і здійснюватися з дотриманням чинного законодавства у сфері платіжних послуг.

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Рубрики: БанкиГрошові переказиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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