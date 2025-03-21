Ключові банки України завершують інтеграцію миттєвих переказів через СЕП 4.1

Національний банк України розраховує, що всі системно важливі банки завершать інтеграцію функції миттєвих переказів через Систему електронних платежів (СЕП) 4.1 до кінця першого півріччя 2025 року

Про це пише Інтерфакс-Україна.

Станом на 19 березня 2025 року до СЕП з функцією миттєвих кредитових переказів уже підключені 19 із 61 банку, що працюють на українському ринку, зокрема всі 8 системно важливих. Загалом у системі зареєстровано 20 учасників, включно з Нацбанком.

«Частина банків вже зі свого боку реалізувала такий функціонал, і зараз 75% всіх миттєвих платежів обробляються до 2 секунд, а до 3 секунд — 88%», — розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан у подкасті «Що з економікою?».

Він уточнив, що в грудні 2024 року через нову версію СЕП було здійснено 11,5 тисяч миттєвих платежів, а вже за перші два місяці 2025 року — 55,2 тисячі на загальну суму 543 млн грн. За словами Шабана, темпи підключення банків задовольняють регулятора, і очікується, що до середини року всі системно важливі фінустанови надаватимуть цю послугу.

Нова версія СЕП, запущена 1 грудня 2024 року, орієнтована саме на миттєві перекази. Вимога Нацбанку передбачає, що переказ між клієнтами різних банків за реквізитами IBAN має здійснюватися не довше ніж за 10 секунд.

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За даними регулятора, у середньому за добу СЕП обробляє близько 1,3 млн платежів на суму 658 млрд грн, при тому що її технічні можливості дозволяють здійснювати у 10 разів більше операцій.

Шабан також оприлюднив структуру платежів за 2024 рік. За кількістю операцій:

платежі до 1 тис. грн становлять 40%;

у діапазоні від 1 тис. до 100 тис. грн — 55%;

понад 100 тис. грн — 5%.

Однак розподіл за сумами інший:

перекази до 1 тис. грн забезпечують лише 1% від загального обсягу;

від 1 тис. до 100 тис. грн — 1,4%;

транзакції понад 100 тис. грн — 98,5% усіх переказаних коштів.

Як повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» у Нацбанку, станом на 19 березня 2025 року учасниками миттєвого переказу СЕП є 20 безпосередніх учасників системи, серед яких Національний банк та 19 банків: Ощадбанк, Приватбанк, Укрсиббанк, Райффазен Банк, Сенс Банк, Укрексімбанк, Креді Агріколь Банк, А-Банк (всі 8 системні), Кліринговий Дім, Скай Банк, Альтбанк, Ідея Банк, ЄПБ, Кредитвест Банк, Піреус Банк, Агропросперіс Банк, Акордбанк, Комінбанк, Банк Авангард.

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