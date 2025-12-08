close-btn
PaySpaceMagazine

Уряд оновив систему бронювання працівників

08.12.2025 15:00
Микола Деркач

Сьогодні Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних. Вони спрямовані на те, щоб захистити кадровий потенціал підприємств, які працюють в оборонно-промисловому комплексі (ОПК) та забезпечують економічну стійкість країни

Уряд оновив систему бронювання працівників

Фото: freepik.com

Одне з важливих нововведень — можливість бронювати працівників підприємств ОПК строком на 45 календарних днів — період протягом якого працівник усуває порушення правил військового обліку. Таке нововведення дозволяє компаніям не втрачати фахівців під час врегулювання формальних процедур.

Крім того, для підприємств, яким підтверджено статус критично важливих, скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання. Тепер рішення ухвалюються швидше, що допомагає оперативно захищати персонал та підтримувати безперервну роботу.

«Ми продовжуємо вдосконалювати механізм бронювання, щоб підприємства, особливо в оборонно-промисловому комплексі, могли стабільно працювати й утримувати свої команди. Швидке ухвалення рішень, скасування зайвих затримок та можливість бронювати працівників на період усунення порушень військового обліку – це те, що бізнес давно очікував», – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Читайте також: Рада прийняла держбюджет на 2026 та підвищила податки для банків

Нововведення починають діяти з дати офіційного опублікування постанови Кабінету Міністрів. Це дає змогу підприємствам ОПК та критично важливим компаніям оперативно переходити на оновлений механізм бронювання та одразу використовувати розширені можливості для захисту своїх працівників.

«До 1 лютого 2026 року бронюйте працівників до 24 годин — замість 72. Уряд тимчасово змінив правила, щоб ви завчасно змогли спланувати бронювання і не зупиняти робочі процеси через очікування розгляду», — зазначили у Мінцифри.

Не потрібно чекати 5 днів між заявами про анулювання бронювання працівників. Як тільки попередню заяву опрацюють — одразу можна подавати наступну.

«Розуміємо, як важливо уникати «пауз» у статусі працівника. Тому зараз також працюємо над можливістю подавати заяви про продовження бронювання завчасно. Це дозволить зробити процес безшовним, щоб між завершенням старої та початком нової відстрочки не було жодного дня розриву», — додали у Мінцифри.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей знаходиться у касах банків — НБУ

Скільки ФОПів відкрили в Україні у 2025 — Опендатабот

Податкова звітність для ФОП: що потрібно знати

Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
google news
Новини по темі
Укрпошта встановила перший поштомат — Смілянський 08.12.2025

Укрпошта встановила перший поштомат — Смілянський
Як зміниться оподаткування ФОП в Україні 07.12.2025

Як зміниться оподаткування ФОП в Україні
Українські стартапи можуть пройти безкоштовне навчання від YEP Accelerator 05.12.2025

Українські стартапи можуть пройти безкоштовне навчання від YEP Accelerator
Netflix офіційно купує Warner Bros. 05.12.2025

Netflix офіційно купує Warner Bros.
Готовність до кіберзагроз: як IBM Power і FlashSystem підвищують кіберстійкість інфраструктури 04.12.2025

Готовність до кіберзагроз: як IBM Power і FlashSystem підвищують кіберстійкість інфраструктури
Продуктивність праці в Україні у 3-5 разів нижча, ніж у ЄС — Гетманцев 02.12.2025

Продуктивність праці в Україні у 3-5 разів нижча, ніж у ЄС — Гетманцев
Вибір редакції
Всі
Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів
ТОП статей 05.12.2025

Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів

 Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
ТОП статей 28.11.2025

Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
Останні новини
Сьогодні  20:20

Кити ставлять на зростання цієї криптовалюти, поки ринок відновлюється

 Сьогодні  19:40

ФГВФО виставить на аукціон активи шести банків

 Сьогодні  19:00

Потужна магнітна буря накрила Землю: зафіксовано серйозний спалах на Сонці

 Сьогодні  18:20

Новий суперконтинет знищить людство — учені

 Сьогодні  17:00

Фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Сьогодні  16:20

XRP додав понад $4 млрд за добу та подає позитивні сигнали

 Сьогодні  15:40

Україна увійшла до топ-5 країн за обсягом Біткоїн-резервів

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.