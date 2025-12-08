Уряд оновив систему бронювання працівників

Сьогодні Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних. Вони спрямовані на те, щоб захистити кадровий потенціал підприємств, які працюють в оборонно-промисловому комплексі (ОПК) та забезпечують економічну стійкість країни

Одне з важливих нововведень — можливість бронювати працівників підприємств ОПК строком на 45 календарних днів — період протягом якого працівник усуває порушення правил військового обліку. Таке нововведення дозволяє компаніям не втрачати фахівців під час врегулювання формальних процедур.

Крім того, для підприємств, яким підтверджено статус критично важливих, скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання. Тепер рішення ухвалюються швидше, що допомагає оперативно захищати персонал та підтримувати безперервну роботу.

«Ми продовжуємо вдосконалювати механізм бронювання, щоб підприємства, особливо в оборонно-промисловому комплексі, могли стабільно працювати й утримувати свої команди. Швидке ухвалення рішень, скасування зайвих затримок та можливість бронювати працівників на період усунення порушень військового обліку – це те, що бізнес давно очікував», – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Нововведення починають діяти з дати офіційного опублікування постанови Кабінету Міністрів. Це дає змогу підприємствам ОПК та критично важливим компаніям оперативно переходити на оновлений механізм бронювання та одразу використовувати розширені можливості для захисту своїх працівників.

«До 1 лютого 2026 року бронюйте працівників до 24 годин — замість 72. Уряд тимчасово змінив правила, щоб ви завчасно змогли спланувати бронювання і не зупиняти робочі процеси через очікування розгляду», — зазначили у Мінцифри.

Не потрібно чекати 5 днів між заявами про анулювання бронювання працівників. Як тільки попередню заяву опрацюють — одразу можна подавати наступну.

«Розуміємо, як важливо уникати «пауз» у статусі працівника. Тому зараз також працюємо над можливістю подавати заяви про продовження бронювання завчасно. Це дозволить зробити процес безшовним, щоб між завершенням старої та початком нової відстрочки не було жодного дня розриву», — додали у Мінцифри.

