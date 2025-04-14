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Деякі українці можуть отримати 10 пенсій за раз

14.04.2025 18:30
Ольга Деркач
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Деякі українці можуть отримати від держави значну фінансову допомогу — виплату, еквівалентну десяти місячним пенсіям. Але така підтримка передбачена не для всіх, а лише для окремих категорій громадян, які відповідають низці чітко визначених вимог

Деякі українці можуть отримати 10 пенсій за раз

Деякі українці можуть отримати 10 пенсій за раз Фото: unsplash.com, freepik.com

Одноразову виплату у розмірі десятикратної щомісячної пенсії можуть отримати особи, які працювали педагогами або медиками та:

  • працювали в державних чи комунальних установах на посадах, що передбачають право на пенсію за вислугу років;
  • на момент виходу на пенсію за віком не отримували жодного іншого виду пенсії (зокрема, за вислугу років);
  • мають тривалий страховий стаж: щонайменше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок — саме на відповідних посадах у зазначених установах.

Таку допомогу надають разом із призначенням пенсії за віком, якщо особа відповідає усім вищезгаданим критеріям. Тобто йдеться не про додаткову виплату до вже нарахованої пенсії, а про спеціальний механізм одноразової підтримки при виході на заслужений відпочинок.

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Право на цю грошову допомогу закріплене в Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Тож якщо ви або ваші рідні підпадаєте під зазначені умови, варто звернутися до територіального підрозділу Пенсійного фонду за роз’ясненнями щодо можливості отримання цієї виплати.

Раніше ми писали, яку пенсію можна отримати у 2025, якщо немає стажу. Особи, які не набули необхідного стажу, можуть звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно подати відповідну заяву та пакет документів.

Крім того ми писали, яка середня пенсія в Україні та як вона розраховується. Розрахунок пенсій здійснюється на основі середньої заробітної плати. Цей показник слугує орієнтиром для Пенсійного фонду під час визначення розміру виплат та нарахування Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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