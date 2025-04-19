У деяких українців у травні зросте пенсія

З наступного місяця в Україні відбудеться підвищення пенсій, але не всі пенсіонери отримають це підвищення. Ось що слід знати

Згідно з чинним пенсійним законодавством, пенсії в Україні підвищуються фактично щомісяця, і це стосується осіб, які досягли певного віку. У травні підвищення чекає на пенсіонерів, що відсвяткували свій день народження у квітні.

Пенсійні надбавки за віком у травні виглядатимуть так:

70 років — 300 гривень;

75 років — 456 гривень;

80 років — 570 гривень.

Проте пенсіонери, які відсвяткували день народження у квітні, не отримають одразу повну суму доплати, оскільки вона нараховуватиметься пропорційно кількості днів з дня народження. Це означає, що ті, чиї іменини припали на початок місяця, отримають більші доплати.

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Зазначимо, що доплата нараховується лише за умови, що загальна сума пенсії не перевищує 10 340,35 гривні.

Щодо звернень за віковими доплатами, то робити це не потрібно — Пенсійний фонд автоматично нарахує їх, використовуючи дані, що є в базах.

Нагадаємо, що деякі українці можуть отримати від держави значну фінансову допомогу — виплату, еквівалентну десяти місячним пенсіям. Але така підтримка передбачена не для всіх, а лише для окремих категорій громадян, які відповідають низці чітко визначених вимог.

Раніше ми писали, яку пенсію можна отримати у 2025, якщо немає стажу. Особи, які не набули необхідного стажу, можуть звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно подати відповідну заяву та пакет документів.

Крім того ми писали, яка середня пенсія в Україні та як вона розраховується. Розрахунок пенсій здійснюється на основі середньої заробітної плати. Цей показник слугує орієнтиром для Пенсійного фонду під час визначення розміру виплат та нарахування Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

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Джерело: На пенсії.