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Деякі українці можуть залишитися без частини пенсії

22.04.2025 15:00
Ольга Деркач
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Пенсійний фонд України застерігає: частина пенсіонерів ризикує залишитися без частини щомісячних виплат

Деякі українці можуть залишитися без частини пенсії

Деякі українці можуть залишитися без частини пенсії Фото: freepik.com

Причина — несвоєчасне інформування про зміни в працевлаштуванні або підприємницькій діяльності.

Згідно з чинними нормами, пенсіонери зобов’язані повідомляти ПФУ про початок або завершення роботи, звільнення чи відкриття/закриття ФОП. Адже статус «працюючого» чи «непрацюючого» напряму впливає на розмір пенсії — наприклад, непрацюючі можуть отримувати надбавки, які не нараховуються тим, хто працює.

У разі виявлення неправомірно отриманих доплат Пенсійний фонд має право поступово утримувати «зайві» суми з подальших виплат — до 20% щомісяця, поки заборгованість не буде погашена.

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Щоб уникнути фінансових втрат потрібно своєчасно інформувати ПФУ про всі зміни. Зробити це можна особисто в сервісному центрі або онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що деякі українці можуть отримати від держави значну фінансову допомогу — виплату, еквівалентну десяти місячним пенсіям. Але така підтримка передбачена не для всіх, а лише для окремих категорій громадян, які відповідають низці чітко визначених вимог.

Раніше ми писали, яку пенсію можна отримати у 2025, якщо немає стажу. Особи, які не набули необхідного стажу, можуть звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно подати відповідну заяву та пакет документів.

Крім того, у деяких українців у травні зросте пенсія. Згідно з чинним пенсійним законодавством, пенсії в Україні підвищуються фактично щомісяця, і це стосується осіб, які досягли певного віку. У травні підвищення чекає на пенсіонерів, що відсвяткували свій день народження у квітні.

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Джерело: На пенсії.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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