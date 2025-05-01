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Хто з українців отримає виплати до Дня незалежності

01.05.2025 15:50
Ольга Деркач
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У 2025 році держава передбачила грошову підтримку для окремих категорій громадян, зокрема з нагоди Дня Незалежності України

Хто з українців отримає виплати до Дня незалежності

Хто з українців отримає виплати до Дня незалежності Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Хто має право на одноразову допомогу

До 24 серпня одноразову виплату можуть отримати:

  • особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни;
  • колишні малолітні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, які на момент ув’язнення не досягли 14-річного віку та згодом були визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, виробничої травми чи з інших причин.

Розмір виплат залежно від групи інвалідності:

  • I група — 3 100 грн
  • II група — 2 900 грн
  • III група — 2 700 грн

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Зверніть увагу: суми виплат залишилися на рівні минулого року й коливаються від 450 до 3 100 грн залежно від категорії отримувача.

Нагадаємо, що деякі українці можуть отримати від держави значну фінансову допомогу — виплату, еквівалентну десяти місячним пенсіям. Але така підтримка передбачена не для всіх, а лише для окремих категорій громадян, які відповідають низці чітко визначених вимог.

Раніше ми писали, яку пенсію можна отримати у 2025, якщо немає стажу. Особи, які не набули необхідного стажу, можуть звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно подати відповідну заяву та пакет документів.

Крім того, у деяких українців у травні зросте пенсія. Згідно з чинним пенсійним законодавством, пенсії в Україні підвищуються фактично щомісяця, і це стосується осіб, які досягли певного віку. У травні підвищення чекає на пенсіонерів, що відсвяткували свій день народження у квітні.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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