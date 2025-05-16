Скільки платять безробітним в Україні та хто має право на виплати

Українці, які втратили роботу, можуть претендувати на державну допомогу. Оформити її можна як у центрах зайнятості, так і дистанційно через інтернет

Хто має право на статус безробітного

Офіційно безробітним може бути визнана особа віком від 15 до 70 років, яка залишилася без джерел прибутку через відсутність зайнятості, але при цьому здатна та готова приступити до роботи.

Серед тих, хто має право на такий статус:

люди працездатного віку, які ще не вийшли на пенсію (включаючи пенсії за вислугу років або пільгові пенсії);

особи з інвалідністю, що не досягли пенсійного віку та отримують соціальну допомогу чи пенсію по інвалідності;

підлітки до 16 років, яких звільнили через реорганізацію підприємства чи скорочення штату, за умови офіційного працевлаштування.

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Яку допомогу можуть отримати безробітні

Мінімальна сума державної допомоги з безробіття на початок 2025 року становить 1 500 або 3 600 гривень, залежно від ситуації. На неї можуть розраховувати:

ті, кого звільнили з роботи через порушення, що тягнуть за собою дисциплінарну чи кримінальну відповідальність;

особи з трудовим стажем менше 7 місяців протягом року перед поданням заявки;

молоді люди, які завершили навчання або військову службу та шукають перше місце роботи.

У решті випадків розмір допомоги обчислюється як відсоток від середнього доходу залежно від тривалості страхового стажу:

до 2 років – 50%;

від 2 до 6 років – 55%;

від 6 до 10 років – 60%;

понад 10 років – 70%.

Однак сума допомоги не може перевищувати чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб. Станом на 1 січня 2025 року цей мінімум складає 3 028 гривень, отже, максимальний розмір допомоги по безробіттю — 8 000 гривень. Такий рівень визначено у зв’язку з оновленою мінімальною зарплатою, що також становить 8 000 гривень.

Тривалість виплати допомоги для застрахованих осіб становить до 360 календарних днів протягом дворічного періоду. Для осіб передпенсійного віку — до 720 днів.

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Джерело: 24 Канал.