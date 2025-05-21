close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки заробляють українські банки — рейтинг НБУ

21.05.2025 16:40
Микола Деркач
Читати росiйською

Національний банк України зафіксував майже повну зупинку зростання прибутків банківського сектору на початку 2025 року. Основна частина доходів, як і раніше, припадає на державні установи

Скільки заробляють українські банки — рейтинг НБУ

Фото: freepik.com

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна з посиланням на матеріали НБУ.

Так, згідно з офіційними даними Нацбанку, у першому кварталі 2025 року платоспроможні банки України отримали 39,96 млрд грн чистого прибутку — лише на 0,2% більше, ніж за аналогічний період торік. При цьому 65,7% від загальної суми прибутку припало на державні банки.

Лідером за прибутковістю залишається ПриватБанк, який за три місяці заробив 16,89 млрд грн. Другу позицію утримує Ощадбанк (4,78 млрд грн), а третю — Укрексімбанк (2,47 млрд грн).

У п’ятірку найприбутковіших також увійшли Райффайзен Банк (2,22 млрд грн) та Універсал Банк (1,74 млрд грн).

Загалом прибуток показали 50 із 60 банків, тоді як 10 фінустанов зазнали збитків на суму 263 млн грн.

Скільки заробляють українські банки — рейтинг НБУ

Читайте також: Де українці зберігають гроші: рейтинг банків

Позиції держбанків на ринку

Серед 60 діючих банків сім належать до державного сектору: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Мотор-Банк та Перший інвестиційний банк.

У I кварталі 2025 року частка державних банків у чистих активах зберігалася на рівні 53,3% (зниження на 0,3 в.п. у річному вимірі). Водночас спостерігається поступове зменшення частки державних банків у коштах населення — до 62,9% (мінус 0,4 в.п. за квартал і 1,0 в.п. за рік).

Фінансові результати банків за попередні роки

За підсумками 2024 року українські банки отримали 103,7 млрд грн чистого прибутку — на 24,9% більше, ніж у 2023-му (83 млрд грн за уточненими даними).

Нагадаємо, що у 2023 році Верховна Рада підвищила ставку податку на прибуток для банків із 18% до 50%. У 2024 році очікувалося її зниження до 25%, однак парламент вирішив зберегти підвищену ставку — 50%, яка буде застосована до прибутків банків за 2024 рік, тобто податки за нею сплачуватимуться вже у 2025 році.

Для порівняння: у 2022 році прибуток банків становив лише 21,9 млрд грн, що в 3,5 раза менше, ніж у 2021 році (77,4 млрд грн).

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

З 1 червня зміниться ліміт на перекази між картками

Як змінився банківський сектор України у 2025

ЄС запустив проєкт підтримки НБУ

Рубрики: АналітикаБанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
З 1 червня зміниться ліміт на перекази між картками 21.05.2025

З 1 червня зміниться ліміт на перекази між картками
Як змінився банківський сектор України у 2025 20.05.2025

Як змінився банківський сектор України у 2025
Де українці зберігають гроші: рейтинг банків 19.05.2025

Де українці зберігають гроші: рейтинг банків
БЕБ оголосило про підозру колишній працівниці Айбокс банку 19.05.2025

БЕБ оголосило про підозру колишній працівниці Айбокс банку
Державний Sense Bank оновив функціонал у мобільному застосунку для ФОПів 15.05.2025

Державний Sense Bank оновив функціонал у мобільному застосунку для ФОПів
Revolut запустив рефінансування іпотечних кредитів 14.05.2025

Revolut запустив рефінансування іпотечних кредитів
Вибір редакції
Всі
ERP + Банк = Бізнес без бар’єрів: як Райф автоматизує фінансові процеси для корпоративних клієнтів
ТОП статей 12.05.2025

ERP + Банк = Бізнес без бар’єрів: як Райф автоматизує фінансові процеси для корпоративних клієнтів

 Де нерухомість приносить дохід: найкращі країни для інвестування у 2025 та поради експерта
ТОП статей 08.05.2025

Де нерухомість приносить дохід: найкращі країни для інвестування у 2025 та поради експерта
Останні новини
Сьогодні  20:50

Стартап з українським корінням Stackbooster залучив $100 000 та відкрив seed раунд

 Сьогодні  20:31

Біткоїн встановив новий історичний максимум — $109 728

 Сьогодні  20:00

У Дії зʼявився новий сервіс для бізнесу

 Сьогодні  19:35

Українців можуть зобов’язати сплачувати податки навіть з карткових переказів

 Сьогодні  19:10

3 криптовалюти, які мають реальну цінність та готуються до злету

 Сьогодні  18:20

JPMorgan дозволить клієнтам купувати біткоїни

 Сьогодні  17:30

На якому місці Україна у рейтингу Global Startup Ecosystem Index 2025

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber