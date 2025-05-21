Скільки заробляють українські банки — рейтинг НБУ

Національний банк України зафіксував майже повну зупинку зростання прибутків банківського сектору на початку 2025 року. Основна частина доходів, як і раніше, припадає на державні установи

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна з посиланням на матеріали НБУ.

Так, згідно з офіційними даними Нацбанку, у першому кварталі 2025 року платоспроможні банки України отримали 39,96 млрд грн чистого прибутку — лише на 0,2% більше, ніж за аналогічний період торік. При цьому 65,7% від загальної суми прибутку припало на державні банки.

Лідером за прибутковістю залишається ПриватБанк, який за три місяці заробив 16,89 млрд грн. Другу позицію утримує Ощадбанк (4,78 млрд грн), а третю — Укрексімбанк (2,47 млрд грн).

У п’ятірку найприбутковіших також увійшли Райффайзен Банк (2,22 млрд грн) та Універсал Банк (1,74 млрд грн).

Загалом прибуток показали 50 із 60 банків, тоді як 10 фінустанов зазнали збитків на суму 263 млн грн.

Читайте також: Де українці зберігають гроші: рейтинг банків

Позиції держбанків на ринку

Серед 60 діючих банків сім належать до державного сектору: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Мотор-Банк та Перший інвестиційний банк.

У I кварталі 2025 року частка державних банків у чистих активах зберігалася на рівні 53,3% (зниження на 0,3 в.п. у річному вимірі). Водночас спостерігається поступове зменшення частки державних банків у коштах населення — до 62,9% (мінус 0,4 в.п. за квартал і 1,0 в.п. за рік).

Фінансові результати банків за попередні роки

За підсумками 2024 року українські банки отримали 103,7 млрд грн чистого прибутку — на 24,9% більше, ніж у 2023-му (83 млрд грн за уточненими даними).

Нагадаємо, що у 2023 році Верховна Рада підвищила ставку податку на прибуток для банків із 18% до 50%. У 2024 році очікувалося її зниження до 25%, однак парламент вирішив зберегти підвищену ставку — 50%, яка буде застосована до прибутків банків за 2024 рік, тобто податки за нею сплачуватимуться вже у 2025 році.

Для порівняння: у 2022 році прибуток банків становив лише 21,9 млрд грн, що в 3,5 раза менше, ніж у 2021 році (77,4 млрд грн).

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

З 1 червня зміниться ліміт на перекази між картками

Як змінився банківський сектор України у 2025

ЄС запустив проєкт підтримки НБУ