Останні декілька місяців магнітні бурі на Землі майже не вщухають. Згідно з даними сервісу Meteoagent, з початку червня 2025 року показник К-індексу майже постійно коливається у межах червоної зони — від 5 до 8 (за дев’ятибальною шкалою), лише 6 числа показник знизився до 3,7 балів. Чому так та як захиститись?

Сьогодні, 13 червня, показник К-індексу дорівнює 5,2, але варто врахувати, що фахівці Meteoagent можуть внести корективи, проаналізувавши всі дані, і точнішу оцінку ми зможемо отримати вже постфактум (тобто завтра). Космічну погоду досить складно оцінювати та прогнозувати.

Основна причина підвищеної потужності та частоти магнітних бурь — Сонце наближається до піку своєї активності, тобто до максимуму 11-річного сонячного циклу. Що це означає:

Збільшення кількості спалахів на Сонці і викидів корональних мас.

Сонце викидає величезні хмари заряджених частинок, які, долітаючи до Землі, збурюють її магнітне поле. Такі викиди стають частішими під час піку сонячної активності.

Нестабільна геомагнітна ситуація на Землі.

Коли одна буря ще не встигла вщухнути, Сонце «підкидає» нову порцію частинок. Це створює ефект «накладання» бурь одна на одну, що викликає тривалі періоди збурень.

Потужність бурь зростає.

Чим ближче до максимуму циклу, тим імовірніше, що відбуватимуться потужніші спалахи — класи M або навіть X (найсильніші). Саме вони призводять до геомагнітних коливань високого рівня.

Цикл цього разу — несподівано інтенсивний.

Багато астрономів прогнозували слабший цикл, але він виявився значно потужнішим та динамічнішим, попри всі очікування.

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Магнітні бурі: який вплив мають на самопочуття та як убезпечитися

У періоди геомагнітної активності багато людей відчувають погіршення здоров’я — особливо це стосується тих, хто чутливо реагує на погодні зміни. Серед типових симптомів — головний біль, коливання тиску, запаморочення, безсоння та дратівливість. У деяких випадках можуть загострюватися психоемоційні стани.

Окрім впливу на людину, магнітні бурі здатні порушувати роботу навігаційних систем, супутників і засобів зв’язку, що іноді створює серйозні незручності у повсякденному житті.

Як зменшити шкідливий вплив магнітних бурь?

Лікарі радять у такі дні бути уважнішими до свого способу життя. Важливо дотримуватись режиму сну та відпочинку, не перенавантажувати організм, обмежити споживання кофеїну, алкоголю та міцного чаю. Особливо уважними повинні бути люди із серцево-судинними захворюваннями — для них під час бурь підвищується ризик тахікардії, болю в ділянці серця та перепадів тиску.

Щоб полегшити стан, варто більше бувати на свіжому повітрі, пити достатньо води, зменшити рівень стресу та обмежити використання телефонів і планшетів перед сном. Легка зарядка вранці допоможе підтримати тонус і покращити циркуляцію крові.

Чому виникають магнітні бурі

Причиною геомагнітних бурь є активність на Сонці — потужні спалахи та викиди заряджених частинок. Коли ці частинки досягають Землі, вони збурюють її магнітне поле, викликаючи коливання. Інтенсивність бурі залежить від сили спалаху, напрямку та швидкості частинок.

Небесне шоу як побічний ефект

Попри дискомфорт, магнітні бурі можуть подарувати щось вражаюче — північне сяйво (аврору). Це світлове явище виникає, коли сонячні частинки стикаються з молекулами кисню та азоту в атмосфері, забарвлюючи небо в насичені відтінки — від зеленого до пурпурового.

Під час сильних бурь північне сяйво можна побачити навіть у незвичних для нього місцях — наприклад, у північних районах США, Європи й іноді навіть в Україні.

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