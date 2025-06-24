Магнітні бурі не вщухають: прогноз на кінець червня 2025

Згідно з даними NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), 25 та 26 червня на Землю чекають помірні геомагнітні бурі, при цьому, фахівці Meteoagent прогнозують К-індекс на рівні 5-6, що у червоній зоні. Існує висока ймовірність того, що до кінця місяця тиск космічної погоди не ослабне і, ймовірно, ми спостерігатимемо його посилення (це пояснюється тим, що Сонце вже тривалий час знаходиться на піку своєї активності)

Нагадаємо, що цього разу пік сонячної активності значно перевищує очікування експертів та є найвищим за останні 20 років (тільки на початку двохтисячних спостерігався потужніший пік циклу. За даними сервісу Meteoagent, останні декілька місяців магнітні бурі на Землі майже не вщухають. К-індекс нерідко коливається у межах 7-8 балів (за 9-ти бальною шкалою), не даючи людям, чутливим до змін космічної погоди, перепочити.

Сьогодні, 24 червня, науковці фіксують К-індекс на рівні 2,7 балів, однак, точну оцінку аналітики зможуть дати лише завтра, і, скоріш за все, оновлений показник буде значно вище (як показує досвід).

Магнітні бурі: як вони впливають на здоров’я та як цьому зарадити

Магнітні бурі можуть серйозно впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто чутливий до змін погоди. У дні активних геомагнітних збурень люди нерідко скаржаться на головний біль, запаморочення, скачки артеріального тиску, безсоння й підвищену дратівливість. У деяких випадках посилюються психоемоційні проблеми.

Крім впливу на організм, бурі здатні порушувати роботу супутникових систем, радіозв’язку та GPS-навігації, що створює додаткові труднощі у повсякденному житті.

Як зменшити негативний вплив

Медики радять у періоди підвищеної сонячної активності приділяти особливу увагу режиму дня — достатньо відпочивати, не перевантажувати організм, обмежити споживання кофеїну, алкоголю та міцного чаю. Людям із хворобами серця слід бути особливо обережними, адже у такі дні підвищується ймовірність тахікардії, болю в ділянці грудей та артеріальних коливань.

Щоб почуватися краще, варто більше часу проводити на вулиці, пити чисту воду, уникати стресових ситуацій і відмовитися від використання гаджетів перед сном. Ранкова гімнастика може покращити кровообіг та загальний фізичний стан.

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Коли магнітні бурі стихнуть?

Раніше ми писали про те, коли закінчиться сезон магнітних бурь і знизиться сонячна активність.

Пік поточного 25-го сонячного циклу, за даними NASA та NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration — Національне управління океанічних і атмосферних досліджень), припадає приблизно на середину 2025 року — орієнтовно на період з кінця 2024 до середини 2025. Саме тоді фіксується найбільша кількість сонячних плям, спалахів і, відповідно, магнітних бурь.

Після піку активність починає поступово спадати і входить у фазу спаду, яка триває кілька років. Якщо все йде за типовим сценарієм:

сонячна активність і магнітні бурі почнуть зменшуватися з другої половини 2025 року;

до 2026-2027 року активність значно знизиться, і ми увійдемо у так званий сонячний мінімум, який очікується близько 2030 року.

Детальніше про те, чому магнітні бурі виникають та які їхні переваги, читайте у нашому матеріалі.

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