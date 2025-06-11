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В Україні може зʼявитися крипторезерв

11.06.2025 14:20
Ольга Деркач
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В Україні зареєстровано законодавчу ініціативу, яка передбачає можливість формування державного крипторезерву. Відповідний проєкт закону дає право Національному банку України (НБУ) включати віртуальні активи до резервів країни

В Україні може зʼявитися крипторезерв

В Україні може зʼявитися крипторезерв Фото: chatgpt.com

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Законопроєкт не зобов’язує НБУ одразу використовувати цю можливість — остаточне рішення щодо доцільності, обсягу та строків прийматиме регулятор самостійно. Як зазначають автори ініціативи, такий крок дозволить Україні інтегруватися у світові фінансові інновації.

«Правильне управління крипторезервами може зміцнити макроекономічну стабільність та відкрити нові можливості для цифрової економіки», — вважають народні депутати.

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Ідея не нова: подібні ініціативи вже реалізуються в США (на рівні федерації та окремих штатів), Сальвадорі, Китаї (який залучив $20 млрд через Біткоїн), Швейцарії, Бразилії, Пакистані, Киргизстані та деяких країнах ЄС, зокрема в Чехії.

Авторами законопроєкту є народні депутати України IX скликання: Ярослав Железняк, Олексій Жмеренецький, Максим Бужанський, Павло Фролов, Іван Юнаков, Ярослав Юрчишин, Антон Швачко та Максим Хлапук.

Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт про оподаткування криптовалюти. В ньому передбачається визначення віртуального активу, як особливого виду цифрового об’єкта (майна), який існує в електронній формі завдяки технології розподіленого реєстру (блокчейну).

Раніше ми писали, як в Україні планують оподатковувати криптовалюти. Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України Руслан Магомедов опублікував для широкого загалу матрицю оподаткування віртуальних активів для учасників криптовалютного ринку.

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Рубрики: ЗаконодавствоКриптовалютиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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