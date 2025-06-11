В Україні може зʼявитися крипторезерв

В Україні зареєстровано законодавчу ініціативу, яка передбачає можливість формування державного крипторезерву. Відповідний проєкт закону дає право Національному банку України (НБУ) включати віртуальні активи до резервів країни

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Законопроєкт не зобов’язує НБУ одразу використовувати цю можливість — остаточне рішення щодо доцільності, обсягу та строків прийматиме регулятор самостійно. Як зазначають автори ініціативи, такий крок дозволить Україні інтегруватися у світові фінансові інновації.

«Правильне управління крипторезервами може зміцнити макроекономічну стабільність та відкрити нові можливості для цифрової економіки», — вважають народні депутати.

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Ідея не нова: подібні ініціативи вже реалізуються в США (на рівні федерації та окремих штатів), Сальвадорі, Китаї (який залучив $20 млрд через Біткоїн), Швейцарії, Бразилії, Пакистані, Киргизстані та деяких країнах ЄС, зокрема в Чехії.

Авторами законопроєкту є народні депутати України IX скликання: Ярослав Железняк, Олексій Жмеренецький, Максим Бужанський, Павло Фролов, Іван Юнаков, Ярослав Юрчишин, Антон Швачко та Максим Хлапук.

Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт про оподаткування криптовалюти. В ньому передбачається визначення віртуального активу, як особливого виду цифрового об’єкта (майна), який існує в електронній формі завдяки технології розподіленого реєстру (блокчейну).

Раніше ми писали, як в Україні планують оподатковувати криптовалюти. Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України Руслан Магомедов опублікував для широкого загалу матрицю оподаткування віртуальних активів для учасників криптовалютного ринку.

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