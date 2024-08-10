Intel презентувала новий потужний процесор, який інтегрується в автомобілі

Intel приносить потужність дискретного GPU в сучасні автомобілі для підтримки наступного покоління ШІ-помічників та розширення їх можливостей

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці компанії.

У стратегічному кроці для надання автовиробникам нових можливостей компанія Intel представила свій перший дискретний графічний процесор (dGPU) Intel® Arc™ Graphics for Automotive на заході AI Cockpit Innovation Experience.

Широко впроваджуватись цей продукт буде вже у 2025 році. Серед іншого, він забезпечить кращу персоналізацію для водіїв.

Дискретна потужність, масштабована платформа

Вихід Intel на ринок автомобільних дискретних GPU відповідає зростаючому попиту на обчислювальну потужність у все більш складних автомобільних кокпітах. Додавши графіку Intel Arc для Automotive до свого існуючого портфоліо систем-на-чипі (SoC) для програмно визначених автомобілів (SDV), покращених за допомогою ШІ, Intel пропонує автовиробникам відкриту, гнучку та масштабовану платформу, яка забезпечує новий рівень високоякісного досвіду в автомобілях.

Автовиробники тепер можуть проєктувати єдину платформу для автомобіля, яка масштабується в різних комплектаціях. Моделі початкового та середнього рівня можуть використовувати SDV SoC від Intel, тоді як висококласні автомобілі можуть скористатися додатковою потужністю dGPU для ще більш преміальних функцій. Такий підхід спрощує розробку, оскільки програмне забезпечення повністю сумісне як з інтегрованим GPU, так і з дискретним.

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Ключові особливості рішення AI Cockpit від Intel:

Масштабованість: автовиробники можуть вибрати SDV SoC від Intel і пізніше додати дискретний GPU від Intel для обробки більших обчислювальних навантажень і розширення можливостей ШІ завдяки уніфікованому набору інструкцій, що спрощує розробку. Покращення клієнтського досвіду: голосове керування, камера та розпізнавання жестів на базі Intel перетворюють автомобілі на захоплюючі мобільні хаби. Новий UI продемонстрував свою здатність одночасно запускати високовимогливі ігри AAA, паралельно підтримуючи ШІ-застосунки. Глибока персоналізація: завдяки потужним алгоритмам ШІ, які буквально вивчають водія, автовиробники можуть запропонувати високий рівень персоналізації, адаптуючи налаштування кокпіта без голосових команд.

AI Car Assistant від Zhipu продемонстрував потужність локальних великих мовних моделей (LLM), що працюють на обчислювальній платформі Intel. Демонстрація підкреслила здатність виконувати складні команди керування автомобілем за допомогою обробки природної мови, точно відповідати на питання, пов’язані з автомобілем, і навіть вести приємну розмову з користувачами, забезпечуючи більш інтерактивну та приємну поїздку.

Підвищена продуктивність, ігри та розваги: автовиробники можуть перетворити автомобіль на мобільний офіс і розважальний центр з захоплюючими 4K дисплеями та передовими 3D інтерфейсами. Програма Intel AI PC Accelerator: об’єднує понад 100 незалежних постачальників програмного забезпечення (ISV), які створили понад 500 функцій та застосунків на основі ШІ.

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