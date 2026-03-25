Колишній топменеджер monobank розробляє ШІ-застосунок

Співзасновник jejebank у Нігерії та колишній CMO monobank Анатолій Рогальський поділився деталями нового проєкту. Його команда вже близько семи місяців працює над AI-застосунком, який орієнтований на регулярні медичні чекапи

Ідея виникла не через ринкові тренди, а з особистого досвіду. Дружина Рогальського — лікар-ендокринолог — зіткнулася з перевантаженням: у певний момент її лист очікування перевищив 10 000 пацієнтів. При цьому більшість звернень не були складними випадками — людям був потрібен системний контроль і зрозуміле пояснення стану здоров’я.

«Їм важливий саме її підхід», — пояснює він.

Це стало ключовим інсайтом: якщо попит настільки масштабний, його можна вирішити за допомогою технологій.

Команда одразу визначила принцип: застосунок не має замінювати лікаря. Якщо користувачу потрібна консультація спеціаліста, сервіс прямо на це вкаже. Водночас для великої кількості людей, яким потрібен регулярний моніторинг і базова аналітика, можна створити зручний і системний інструмент.

Фактично продукт намагається відтворити логіку роботи якісного терапевта. ШІ навчають аналізувати дані користувача та формувати рекомендації з урахуванням динаміки, а не як ізольовані поради.

«Наша задача — не лише допомогти вчасно помітити проблему, а й загалом працювати на превенцію та покращення якості життя», — каже Рогальський.

Перші результати показують, що попит на продукт ширший, ніж очікувалося на старті. Команда дедалі більше переконується, що йдеться не просто про ще один health-tech сервіс, а про інструмент, який може змінити підхід до власного здоров’я.

Зараз проєкт активно розробляється, і команда збирає фідбек від потенційних користувачів.

Рогальський уточнив розподіл ролей: медичну частину веде його дружина Євгенія, а він відповідає за команду, маркетинг і запуск.

«Фокус — превентивна медицина. Клієнт заповнює анкету на платформі, проходить необхідні аналізи за направленням терапевта, а потім отримує розшифровку результатів та направлення до потрібного лікаря. В Україні не можу знайти схожих проєктів, тому ми на правильному шляху», — зазначив Анатолій.

Після запуску команда планує тестувати гіпотези та поступово переходити до надання лікарських висновків.

«Це план на довгострокову перспективу», — каже він.

Монетизація базується на підписці. За словами Рогальського, на ринку вже є моделі на рівні $365 на рік — фактично $1 на день за турботу про здоров’я. Водночас є виклик: повний цикл чекапу разом із корекцією стану займає 3–4 місяці, тому команда шукає оптимальну модель щомісячної підписки.

«Є приклади підписок, які коштують $365 на рік, тобто турбота про себе за долар в день. Але існує проблематика монетизації, тому що цикл чекапу разом з корекцією стану займає 3-4 місяці. Тому маємо придумати, як зробити щомісячну підписку. Протягом двох місяців запустимо friends and family тестування і будемо збирати перші передзамовлення», — анонсував Рогальський.

Першою аудиторією стануть клієнти та підписники Євгенії. Далі команда планує орієнтуватися на IT-фахівців, які не хочуть витрачати час на запис до лікарів і шукають більш зручний формат проходження чекапів.

Джерело: dev.ua.