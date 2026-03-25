close-btn
PaySpaceMagazine

OpenAI закриває ШІ-застосунок Sora для генерації відео

25.03.2026 13:40
Ольга Деркач

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що всі моделі text-to-video буде згорнуто, а інвестицію у $1 млрд від Disney скасовано

Фото: freepik.com

OpenAI оголосила про закриття своєї платформи генерації відео Sora лише через шість місяців після запуску.

«Ми прощаємося з додатком Sora, — повідомила команда Sora. — Ми розуміємо, що ця новина розчаровує. Невдовзі поділимося додатковою інформацією, зокрема щодо термінів закриття додатка й API та можливостей збереження ваших робіт».

Sora запустили у вересні 2025 року з великим резонансом, адже розробник ChatGPT намагався вийти на ринок коротких відео, популярних у TikTok та Instagram від Meta. Застосунок набрав 1 млн завантажень лише за п’ять днів. За оцінками аналітичної компанії Sensor Tower, минулого місяця Sora завантажили приблизно 600 тис. разів.

Втім, застосунок також зіткнувся з критикою через побоювання, що він сприятиме поширенню реалістичних дипфейків. Під тиском знаменитостей OpenAI була змушена обмежити частину дипфейків, створених на платформі.

Продукти з відеомоделями підуть під скорочення

Альтман заявив співробітникам, що компанія згортатиме продукти, які використовують відеомоделі. Йдеться зокрема про версію Sora для розробників та відеофункціональність у чат-боті ChatGPT.

Він також зазначив, що команда Sora зосередиться на довгострокових напрямах, таких як робототехніка. Це частина ширшої стратегії компанії — переорієнтації на інструменти продуктивності для бізнесу та індивідуальних користувачів.

Угода з Disney не відбудеться

У грудні 2025 року The Walt Disney Company підписала трирічну ліцензійну угоду, ставши першим великим контент-партнером Sora. Це мало надати користувачам доступ до понад 200 персонажів із франшиз, зокрема Marvel, Pixar та Star Wars.

Представниця Disney повідомила, що угода, яка також передбачала інвестицію в $1 млрд в OpenAI, не буде реалізована.

Ринок штучного інтелекту супроводжується значним ажіотажем. Очікується, що до 2033 року його обсяг перевищить $4,8 трлн, він вплине на 40% робочих місць і стане однією з ключових технологій майбутнього.

Джерело: Cointelegraph.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
google news
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.