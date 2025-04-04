В’їзд в ЄС для українців стане платним

Правила безвізових подорожей до країн Євросоюзу невдовзі зазнають змін. Українці, як і громадяни деяких інших держав, що не входять до ЄС, але користуються правом безвізового в’їзду, повинні будуть пройти попередню онлайн-авторизацію. Вартість — 7 євро. Запровадження цієї системи планували вже навесні 2025 року, однак старт знову перенесли

За інформацією Новини.LIVE, Європейський Союз не очікує запуску системи ETIAS раніше кінця 2026 року. Ця система вимагатиме реєстрації від громадян, які подорожують до Шенгенської зони без віз, зокрема від:

українців;

громадян Великої Британії;

громадян США.

Отримання дозволу на в’їзд буде обов’язковим для короткострокового перебування в ЄС. У перші місяці після запуску система працюватиме у тестовому режимі. Очікується, що повноцінне впровадження ETIAS може відбутися вже у 2027 році.

Щоб пройти авторизацію, потрібно буде:

заповнити анкету онлайн;

вказати особисті дані;

відповісти на низку запитань;

сплатити збір — 7 євро.

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Дозвіл буде чинним протягом трьох років або до завершення дії закордонного паспорта, з яким його було пов’язано. Водночас діти та особи віком понад 70 років звільняються від оплати, але все одно повинні проходити реєстрацію.

Функціонування ETIAS напряму залежить від запуску ще однієї системи — EES (Entry/Exit System), яка фіксуватиме дані про перетин кордонів. Її запуск також неодноразово переносили, проте наразі планується, що EES почне працювати на вибраних пунктах пропуску вже у жовтні 2025 року. Лише після цього стане можливою реалізація ETIAS.

Нагадаємо, що українські електронні підписи визнаватимуть у ЄС. Вже наступного року Європейський Союз визнає окремі українські електронні підписи, печатки та інші довірчі послуги. А починаючи з 2027 року — всі українські засоби електронної ідентифікації отримають автоматичне визнання в ЄС.

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