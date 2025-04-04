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В’їзд в ЄС для українців стане платним

04.04.2025 14:20
Ольга Деркач
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Правила безвізових подорожей до країн Євросоюзу невдовзі зазнають змін. Українці, як і громадяни деяких інших держав, що не входять до ЄС, але користуються правом безвізового в’їзду, повинні будуть пройти попередню онлайн-авторизацію. Вартість — 7 євро. Запровадження цієї системи планували вже навесні 2025 року, однак старт знову перенесли

В’їзд в ЄС для українців стане платним

В’їзд в ЄС для українців стане платним Фото: freepik.com

За інформацією Новини.LIVE, Європейський Союз не очікує запуску системи ETIAS раніше кінця 2026 року. Ця система вимагатиме реєстрації від громадян, які подорожують до Шенгенської зони без віз, зокрема від:

  • українців;
  • громадян Великої Британії;
  • громадян США.

Отримання дозволу на в’їзд буде обов’язковим для короткострокового перебування в ЄС. У перші місяці після запуску система працюватиме у тестовому режимі. Очікується, що повноцінне впровадження ETIAS може відбутися вже у 2027 році.

Щоб пройти авторизацію, потрібно буде:

  • заповнити анкету онлайн;
  • вказати особисті дані;
  • відповісти на низку запитань;
  • сплатити збір — 7 євро.

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Дозвіл буде чинним протягом трьох років або до завершення дії закордонного паспорта, з яким його було пов’язано. Водночас діти та особи віком понад 70 років звільняються від оплати, але все одно повинні проходити реєстрацію.

Функціонування ETIAS напряму залежить від запуску ще однієї системи — EES (Entry/Exit System), яка фіксуватиме дані про перетин кордонів. Її запуск також неодноразово переносили, проте наразі планується, що EES почне працювати на вибраних пунктах пропуску вже у жовтні 2025 року. Лише після цього стане можливою реалізація ETIAS.

Нагадаємо, що українські електронні підписи визнаватимуть у ЄС. Вже наступного року Європейський Союз визнає окремі українські електронні підписи, печатки та інші довірчі послуги. А починаючи з 2027 року — всі українські засоби електронної ідентифікації отримають автоматичне визнання в ЄС.

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Рубрики: ГрошіЄвросоюзНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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