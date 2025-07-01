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ПриватБанк запустив онлайн-відкриття рахунків для юридичних осіб

01.07.2025 19:50
Ольга Деркач
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ПриватБанк відкрив для українських підприємств і компаній можливість відкривати рахунки юридичних осіб онлайн — без необхідності особисто відвідувати відділення банку

ПриватБанк запустив онлайн-відкриття рахунків для юридичних осіб

ПриватБанк запустив онлайн-відкриття рахунків для юридичних осіб Фото: freepik.com

Про це ПриватБанк повідомив у своєму Telegram.

Як зазначив член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та малого і середнього бізнесу Євген Заіграєв, новий сервіс дозволяє юридичним особам будь-якої організаційно-правової форми подавати документи та проходити процедуру відкриття рахунку повністю дистанційно через офіційний сайт банку. У рамках запуску цієї послуги ПриватБанк скасовує абонентську плату за обслуговування рахунку на перші три місяці для всіх компаній, які відкриють рахунок онлайн.

«Якщо для підприємців онлайн відкриття рахунку ФОП у ПриватБанку через сайт, мобільний застосунок Приват24 або Дію стало вже звичним, тепер і для наших клієнтів юридичних осіб, компаній та підприємств, команда ПриватБанку запустила доступний та зрозумілий сервіс, який дозволяє відкривати рахунки онлайн із повним забезпеченням необхідних вимог законодавства, — відзначив Євген Заіграєв. — Рахунок у ПриватБанку передусім дає доступ до сучасних технологій та сервісів, мобільного та онлайн банку «Приват24 для бізнесу», тому ми завжди вітаємо наших нових клієнтів пільговим періодом обслуговування».

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Щоб відкрити рахунок для бізнесу в ПриватБанку онлайн, керівниці або керівнику компанії потрібно подати заявку на сайті. У формі слід вказати основну інформацію про підприємство та його діяльність, а також завантажити необхідні документи, підписавши їх хмарним кваліфікованим електронним підписом (КЕП). Це може бути КЕП директора як фізичної особи або КЕП, виданий на юридичну особу. Якщо цифрового підпису ще немає, його можна швидко та безоплатно оформити в сервісі Приват24.

Після отримання заявки фахівці банку перевірять документи, за потреби нададуть коментарі щодо доопрацювання, а після відкриття рахунку — надішлють його реквізити. Наступний крок — реєстрація в «Приват24 для бізнесу», що відкриває доступ до всіх послуг банку для підприємств.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанкБізнес
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