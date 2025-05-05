Названо, скільки заробив ПриватБанк за I квартал 2025

ПриватБанк оприлюднив фінансові результати за перший квартал 2025 року

У першому кварталі 2025 року ПриватБанк продемонстрував впевнене зростання за основними фінансовими показниками, зберігаючи високий рівень довіри з боку клієнтів та підтримуючи економіку країни, повідомив ПриватБанк у своєму Telegram-каналі.

Як повідомили у банку, результат до оподаткування, без урахування переоцінок та резервів, зріс на 10% порівняно з аналогічним періодом 2024 року й становив 20,3 млрд грн. Основним чинником цього зростання стали стабільні доходи від основної банківської діяльності — процентні та комісійні надходження зросли на 13% рік до року. Чистий прибуток банку за цей період склав 16,9 млрд грн.

Обсяг коштів на рахунках фізичних осіб збільшився на 7,3 млрд грн (+1,6%), що свідчить про стабільну роботу банку навіть за умов нестабільного ринку. Паралельно з цим банк продовжив активну підтримку реального сектору. Від початку року обсяг чистого кредитного портфеля зріс на 5 млрд грн і на кінець березня досягнув 117,8 млрд грн. Значну частину цього фінансування — понад 3 млрд грн — було спрямовано на підтримку аграрної галузі, яка залишається однією з ключових для розвитку країни.

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У 2024 році ПриватБанк сплатив понад 41 млрд грн податку на прибуток — це найбільша сума серед усіх банків України. Крім того, за рішенням Кабінету міністрів як єдиного акціонера банку, 80% чистого прибутку за рік (32,1 млрд грн) буде перераховано до державного бюджету у вигляді дивідендів.

У першому кварталі 2025 року банк представив оновлений застосунок Privat24 з сучасним дизайном, зручнішою навігацією та ширшими можливостями доступності для різних категорій користувачів. ПриватБанк також відкрив 15 оновлених відділень із підвищеним рівнем доступності в регіонах.

Значну увагу банк приділяє підтримці соціально важливих ініціатив — у січні–березні на благодійність було спрямовано понад 25 млн грн. Кошти пішли на розвиток освітніх і медичних проєктів, а також на посилення обороноздатності країни.

«Ми пишаємося результатами, досягнутими у першому кварталі, які стали можливими завдяки професіоналізму, відповідальності та відданості наших співробітників, — зазначив Мікаель Бьоркнерт, голова правління ПриватБанку. — Ми і надалі будемо підтримувати наших клієнтів та сприяти економічній стійкості України, спираючись на наші цінності та ставлячи інтереси клієнта у центр всього, що ми робимо».

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