Як зміняться ціни на техніку Apple в Україні через нові мита Трампа

Президент США Дональд Трамп запровадив 10% імпортне мито, яке торкнеться і українських товарів. У 2024 році обсяг експорту з України до США сягнув $874 млн, тож нові торговельні бар’єри можуть мати відчутний ефект

Одним із перших наслідків для споживачів стане подорожчання американської електроніки — насамперед продукції Apple. Через нові митні збори вартість iPhone, Mac та iPad в Україні може зрости на 10–20%. Найбільше це вдарить по бюджетних моделях, таких як iPhone з 64 ГБ пам’яті, які можуть зникнути з офіційного імпорту.

Очікується також пожвавлення ринку вживаної техніки: зростання цін на нові пристрої підштовхне частину покупців до альтернатив. Перші зміни на цінниках українських ритейлерів можуть з’явитися вже протягом 1–3 місяців.

Для українського малого бізнесу, що орієнтується на експорт до США, нові мита також становлять серйозний виклик. Утім, фахівці зазначають, що це може стимулювати вихід на нові ринки та пошук більш гнучких торговельних шляхів.

«Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить переважно по малих виробниках», — зазначає міністерка економіки Юлія Свириденко.

У 2024 році Україна експортувала до Сполучених Штатів продукції на суму лише $874 млн. Значну частку цього обсягу становили чавун ($363 млн) та труби ($112 млн). Основу експорту складали товари, що вже обкладаються високими митами — зокрема, 25% на сталь і алюміній — тож очікувати суттєвого впливу від зміни торговельної політики не варто.

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Натомість імпорт зі США за цей же період сягнув $3,4 млрд — майже у п’ять разів більше за український експорт.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що Україна все одно відчує на собі побічні негативні наслідки, навіть якщо вони не будуть прямими.

«Глобальна торговельна війна істотно вдарить по наших економічних і торговельних партнерах, передусім ЄС. Вони будуть уповільнюватись, отже, генерувати менше грошей, що зменшуватиме можливості допомоги нам», — зазначив він.

У відповідь на нові торговельні бар’єри з боку Сполучених Штатів, Європейський Союз, Китай, Індія та низка інших країн розглядають можливість запровадження власних мит на американські товари. На думку народного депутата Ярослава Железняка, така ситуація може стати шансом для України.

«Зараз ЄС, Китай, Індія та інші на продукцію з США у відповідь теж запровадять тарифи… І тут для нас відкривається вікно можливостей зайти на їхній ринок», — зазначив він.

Варто зазначити, що нові мита адміністрації Трампа охоплюють навіть найбільш віддалені й незаселені території.

Так, до списку потрапили острови Херд і Макдональд, що належать Австралії. Хоча там мешкають лише пінгвіни та морські птахи, офіційно ці вулканічні острови включено до переліку, на який поширюються обмеження. Натомість такі країни, як росія, білорусь, Куба і Північна Корея, у списку не згадані.

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Джерело: Obozrevatel.