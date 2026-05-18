Уряд оновить програму «Доступні ліки»: що зміниться

18.05.2026 13:30
Ольга Деркач

Із липня 2026 року державна програма «Доступні ліки» отримає масштабне оновлення. До переліку включать понад 50 нових міжнародних непатентованих назв препаратів, а також більше ніж 100 додаткових форм дозування для серцево-судинних та антитромботичних медикаментів

Про майбутнє розширення програми під час Планерного засідання Верховної Ради заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Станом на зараз програма охоплює 778 лікарських позицій. За даними МОЗ, нею вже скористалися близько 6 млн українців, а отримати препарати можна у понад 17 тис. аптек по всій території країни.

У міністерстві пояснюють, що розширення є частиною державної стратегії «Здорове серце». Її головна мета — зменшення смертності від серцево-судинних захворювань завдяки підвищенню доступності необхідних препаратів для населення. Йдеться як про безоплатні ліки, так і про медикаменти з частковою компенсацією вартості.

Водночас держава посилює напрям профілактики та раннього виявлення захворювань. Із 1 січня 2026 року в Україні стартувала програма «Скринінг здоров’я 40+», розрахована на своєчасне виявлення ризиків розвитку цукрового діабету, серцево-судинних патологій та ментальних розладів.

Також українці отримали ширший доступ до безоплатного планового стентування. Окремо у 2026 році збільшили фінансування кардіохірургічної допомоги — цього року на ці потреби передбачено 5,2 млрд грн.

Нагадаємо, що після повернення з полону кожен захисник чи захисниця має право на грошові виплати, медичну допомогу, відпустку та широкий спектр соціальних гарантій. Держава забезпечує звільненим з полону військовослужбовцям комплекс виплат і пільг, що діють незалежно від подальшого рішення щодо служби.

Раніше ми писали, як отримати державну допомогу на догляд. З 1 липня 2025 року призначення і виплата багатьох видів державної соціальної допомоги здійснюється через Пенсійний фонд України.

