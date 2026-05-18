Хто та скільки грошей вніс на заставу для Єрмака

За ексглаву Офісу президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у легалізації коштів під час будівництва елітного котеджного містечка «Династія» на Київщині, внесли заставу в розмірі $140 млн. Кошти надійшли від семи фізичних та семи юридичних осіб

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

Серед фізичних осіб найбільший внесок зробив Сергій Ребров — $30 млн. Також кошти внесли:

Сергій Свириба — $6,5 млн;

Роза Тапанова — $8 млн;

Володимир Петров — $80 тис.;

Ігор Фомін — $5 млн;

Аліна Волошина — $368 тис.;

Олександр Крикунов — $500 тис.

Ще майже $100 млн на заставу забезпечили юридичні особи:

ТОВ «Міраліф» — $9,8 млн;

«Науково-дослідна судово-експертна установа» — $30 млн;

АО «А.ДВА.КА.Т» — $4 млн;

ТОВ «СУ «СЕМ» — $32 млн;

ПП «СВ-ГРУП» — $10,2 млн;

АО «Де Леге Лата» — $14 млн;

ТОВ «Арена Марин» — $4 млн.

Проєкт «Схеми» також опублікував деталі про компанії, які долучилися до внесення застави.

Зокрема, «Науково-дослідна судово-експертна установа» — приватна компанія, заснована у Києві у 2017 році. До вересня 2025 року вона брала участь у тендерах державних установ та комунальних підприємств на проведення судових експертиз і досліджень.

Керівником адвокатського об’єднання «А.ДВА.КА.Т» є Ярослав Куц, який у 2019–2020 роках балотувався від партії Європейська Солідарність до Верховної Ради та Ірпінської міської ради.

Компанія «Спеціалізоване управління Стройелектромонтаж», зареєстрована у Дніпрі, працює з 2000 року та спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель. ПП «СВ-ГРУП» займається продажем автомобілів.

АО «Де Леге Лата» належить Віталію Марфіну. За даними «Схем», він є колишнім співробітником підрозділу СБУ в Києві. Також журналісти нагадали, що у 2011 році Марфіна затримували за підозрою в отриманні хабаря у розмірі $180 тис. Згодом суд визнав його винним та призначив штраф у $25 тис.

Окрему увагу журналісти звернули на ТОВ «Арена Марин» — логістичну компанію з Одеси зі статутним капіталом $40 тис. Її власником у реєстрі вказаний 76-річний Олександр Русняк.

18 травня Андрій Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави. Раніше, 14 травня, Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі $140 млн.

Слідство вважає, що кошти на будівництво котеджного містечка «Династія» могли надходити, зокрема, через корупційні схеми в Енергоатомі. Сам Єрмак після судового засідання заявляв, що не має таких коштів, однак розраховує на допомогу друзів.

