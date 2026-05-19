Скільки грошей держава виділила на пенсії у 2026

19.05.2026 20:10
Микола Деркач

За січень – квітень 2026 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1,35 трлн грн, що на 163,6 млрд грн, або на 13,8% більше ніж за аналогічний період минулого року. У тому числі, у квітні — 433,1 млрд гривень

Фото: freepik.com, bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

«Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень – квітень 2026 року становили 854,1 млрд грн, або 63,3% від усіх видатків загального фонду. У тому числі, у квітні було витрачено 283,1 млрд гривень», — йдеться у повідомленні.

Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 травня 2026 року.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано:

  •  555,5 млрд грн – на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями (у тому числі у квітні – 147,1 млрд грн), або 41,2% від загального обсягу видатків, витрачених за січень – квітень 2026 року (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 80,3 млрд грн, або на 16,9%);
  • 235 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у квітні – 65,5 млрд грн), або 17,4% від загального обсягу видатків, що на 22,1 млрд грн або на 10,4% більше проти аналогічного періоду минулого року. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

– трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

– соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

– виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

  • 205,4 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у квітні – 96,8 млрд грн), або 15,2% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

–  придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;

– забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру;

  • 151,4 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг (у квітні – 53 млрд грн) або 11,2% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

– підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;

– перерахування Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

  • 103,2 млрд грн – на обслуговування державного боргу (у квітні – 38,2 млрд грн), або 7,6% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 10,7 млрд грн, або на 11,6%);
  • 75,1 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам (у квітні – 20,2 млрд грн), або 5,6% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 21,2 млрд грн, або на 39,3%).

