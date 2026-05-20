В Україні зміняться правила отримання допомоги для ВПО

20.05.2026 16:50
Ольга Деркач

Із 1 червня 2026 року в Україні зміняться правила отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Нововведення стосуватимуться сімей із дітьми, пенсіонерів та людей з інвалідністю, яким раніше припинили виплати через перевищення доходу

Фото: pixabay.com, pexels.com

Міністерство соціальної політики розширило програму підтримки ВПО та продовжило термін подання заяв до 1 червня 2026 року. Переселенцям радять звернутися до цієї дати, щоб отримати виплати з початку року. Якщо подати документи пізніше, допомогу призначать лише з місяця звернення.

Оновлені правила передбачають зміни для дітей-переселенців. Для дітей віком до 6 років допомогу на проживання нараховуватимуть незалежно від доходу родини, якщо виконуються інші умови програми. Діти від 6 до 18 років зможуть отримувати виплати у двох випадках: якщо проживають у зоні бойових дій або перебувають у безпечному регіоні та навчаються у місцевому закладі освіти. Нарахування проводитимуть із 1 лютого 2026 року, але лише за умови подання заяви до 1 червня.

Також зміни торкнуться пенсіонерів та людей з інвалідністю, яким раніше припинили допомогу через перевищення граничного доходу. Тепер вони можуть повторно звернутися для перегляду рішення. У 2026 році допустимий дохід становить 10 380 грн на одну особу. Якщо сума не перевищує цей поріг, ВПО можуть претендувати на поновлення виплат. Для найбільш вразливих категорій переселенців термін отримання допомоги збільшили з 24 до 30 місяців.

Також читайте: Скільки грошей держава виділила на пенсії у 2026

Подати заяву на виплати можна кількома способами: особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду, через ЦНАП, уповноважену особу місцевої ради або поштою. Статус ВПО також дозволено оформити онлайн через Дію. Після цього заяву на фінансову допомогу можна подати через електронний портал Пенсійного фонду.

У 2026 році право на допомогу матимуть переселенці, які відповідають встановленим критеріям. Середньомісячний дохід на одного члена сім’ї не повинен перевищувати 10 380 грн. Також враховуватимуться великі покупки, депозити, інвестиції, отримання субсидій на оренду житла та інші фінансові показники.

Розмір допомоги залишиться без змін: 2 000 грн для дорослих та 3 000 грн для дітей і людей з інвалідністю.

Джерело: Факти.

