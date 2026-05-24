Активність китів XRP різко впала: що буде з ціною монети

XRP опинився під дедалі сильнішим ведмежим тиском і, схоже, переходить у фазу консолідації після різкого падіння активності великих інвесторів у мережі

За даними Santiment, якими 23 травня поділився криптоаналітик Алі Мартінес, кількість XRP-транзакцій на понад $1 млн за дев’ять днів скоротилася зі 157 до 67. Це означає падіння на 57%.

In the last 9 days, whale activity on the $XRP network has dropped from 157 large transactions worth over $1 million to just 67 today, representing a 57.3% decline. When large-scale transaction volume thins out like this, it tells me the market could be entering a compression… pic.twitter.com/lVQGjhqVzG — Ali Charts (@alicharts) May 23, 2026

Спад активності великих гравців відбувається на тлі торгів XRP поблизу $1,30 після волатильного періоду для всього крипторинку.

Аналітики зазначають, що відступ китів може допомогти стабілізувати поточний торговий діапазон. Історично зменшення обсягів великих транзакцій часто супроводжується нижчою волатильністю та переходом ринку в режим очікування нового каталізатора.

Зниження активності китів також може свідчити, що інституційні інвестори чекають чіткіших макроекономічних сигналів, регуляторних новин або сильнішого імпульсу на крипторинку перед відкриттям великих позицій.

Активність мережі XRP зростає

Водночас падіння активності китів контрастує з іншими даними Santiment. Станом на 21 травня XRP показав одну з найсильніших серій зростання мережевої активності у 2026 році.

20 травня XRP Ledger додав близько 4300 нових гаманців — це четвертий найбільший денний приріст цього року.

Читайте також: Найкращі дні для купівлі Біткоїна — CoinGecko

Кількість щоденно активних адрес також піднялася до одного з найвищих рівнів за останні місяці, що свідчить про відновлення інтересу користувачів попри слабкість ринку.

У Santiment також зафіксували відновлення зростання мережі після сповільнення на початку травня. Аналітики вважають збільшення кількості нових гаманців та активних адрес ознакою покращення adoption і вищої активності блокчейну, особливо під час консолідації ціни.

📈 $XRP has had 4,300 new wallets created in 24 hours, the 4th largest spike of 2026. Network growth is among the top leading signals to identify reversals. 🔗 Check out XRP’s network growth and level of address activity any time with this handy chart: https://t.co/8jwj1uvJta pic.twitter.com/Fbo1WRKEN8 — Santiment Intelligence (@SantimentData) May 21, 2026

Що далі з XRP

На момент написання матеріалу XRP торгувався на рівні $1,31, втративши понад 3% за добу та більш як 6% за тиждень.

Актив залишається у ведмежій зоні, торгуючись нижче 50-денної SMA на рівні $1,40 та 200-денної SMA на рівні $1,70. Це сигналізує про слабкий коротко- та довгостроковий імпульс.

Індекс RSI за 14 днів перебуває на рівні 43,45, що вказує на нейтральні настрої, але також демонструє ослаблення купівельного тиску.

Попри спад XRP поки втримується вище ключової підтримки на $1,30, що допомагає стримувати ризик глибшої короткострокової корекції.

Очікується, що XRP залишатиметься в діапазоні $1,20-1,40, якщо активність китів не відновиться. Прорив вище $1,40 може відкрити шлях до $1,50 у разі покращення настроїв на ринку.

Втім, подальше падіння активності великих інвесторів та обсягів торгів може опустити XRP назад до зони підтримки $1,10-1,20.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Bitcoin Pizza Day 2026 втратив більш ніж $300 млн

Дані вказують на можливе ралі Біткоїна до $80 000

Скільки Біткоїнів у SpaceX: у компанії назвали точне число

За матеріалами finbold.com.