Активність китів XRP різко впала: що буде з ціною монети

24.05.2026 11:30
Микола Деркач

XRP опинився під дедалі сильнішим ведмежим тиском і, схоже, переходить у фазу консолідації після різкого падіння активності великих інвесторів у мережі

За даними Santiment, якими 23 травня поділився криптоаналітик Алі Мартінес, кількість XRP-транзакцій на понад $1 млн за дев’ять днів скоротилася зі 157 до 67. Це означає падіння на 57%.

Спад активності великих гравців відбувається на тлі торгів XRP поблизу $1,30 після волатильного періоду для всього крипторинку.

Аналітики зазначають, що відступ китів може допомогти стабілізувати поточний торговий діапазон. Історично зменшення обсягів великих транзакцій часто супроводжується нижчою волатильністю та переходом ринку в режим очікування нового каталізатора.

Зниження активності китів також може свідчити, що інституційні інвестори чекають чіткіших макроекономічних сигналів, регуляторних новин або сильнішого імпульсу на крипторинку перед відкриттям великих позицій.

Активність мережі XRP зростає

Водночас падіння активності китів контрастує з іншими даними Santiment. Станом на 21 травня XRP показав одну з найсильніших серій зростання мережевої активності у 2026 році.

20 травня XRP Ledger додав близько 4300 нових гаманців — це четвертий найбільший денний приріст цього року.

Кількість щоденно активних адрес також піднялася до одного з найвищих рівнів за останні місяці, що свідчить про відновлення інтересу користувачів попри слабкість ринку.

У Santiment також зафіксували відновлення зростання мережі після сповільнення на початку травня. Аналітики вважають збільшення кількості нових гаманців та активних адрес ознакою покращення adoption і вищої активності блокчейну, особливо під час консолідації ціни.

Що далі з XRP

На момент написання матеріалу XRP торгувався на рівні $1,31, втративши понад 3% за добу та більш як 6% за тиждень.

Актив залишається у ведмежій зоні, торгуючись нижче 50-денної SMA на рівні $1,40 та 200-денної SMA на рівні $1,70. Це сигналізує про слабкий коротко- та довгостроковий імпульс.

Індекс RSI за 14 днів перебуває на рівні 43,45, що вказує на нейтральні настрої, але також демонструє ослаблення купівельного тиску.

Попри спад XRP поки втримується вище ключової підтримки на $1,30, що допомагає стримувати ризик глибшої короткострокової корекції.

Очікується, що XRP залишатиметься в діапазоні $1,20-1,40, якщо активність китів не відновиться. Прорив вище $1,40 може відкрити шлях до $1,50 у разі покращення настроїв на ринку.

Втім, подальше падіння активності великих інвесторів та обсягів торгів може опустити XRP назад до зони підтримки $1,10-1,20.

За матеріалами finbold.com.

