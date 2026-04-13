В Україні обговорюють податок на електромобілі: які ризики для ринку

У Верховній Раді розглядають можливість запровадження окремого податку для власників електромобілів

Про це заявив народний депутат від фракції Слуга народу Юрій Камельчук в ефірі Ранок. Live, передає news.finance.ua.

За його словами, кількість електрокарів в Україні за останні роки різко зросла — приблизно з 20 тис. до 300 тис. авто. Водночас власники таких машин фактично не сплачують податки, які закладені у вартість бензину та дизеля, тому в майбутньому для них можуть створити окремий механізм оподаткування.

Чому ініціатива викликає дискусію

Експерти Інституту досліджень авторинку попереджають, що така ідея має низку ризиків. Хоча її обґрунтовують необхідністю наповнення Дорожнього фонду, додаткові збори можуть негативно вплинути на ринок електромобілів.

Зокрема, через зростання вартості енергоносіїв різниця в експлуатації авто вже скорочується. За оцінками аналітиків, поїздка на 100 км коштує:

бензинове авто — близько 584 грн

дизельне — близько 630 грн

електромобіль на публічній зарядці — 520–600 грн

У разі введення нового податку електромобілі можуть втратити цінову перевагу. Найбільше це вдарить по власниках, які не мають доступу до домашньої зарядки.

Як діють інші країни

Попри відновлення 20% ПДВ на імпорт електромобілів в Україні з 2026 року, більшість розвинених країн, навпаки, стимулюють цей сегмент.

У Німеччині діють податкові пільги та субсидії, у США передбачено податковий кредит до $7 500, Франція пропонує пільговий лізинг та бонуси, а Норвегія зберігає пільги на користування інфраструктурою.

Як правило, додаткові податки запроваджують лише тоді, коли частка електромобілів у країні досягає 15–20%. В Україні цей показник становить близько 3%.

Вплив на автопарк і економіку

Електромобілі залишаються одним із ключових факторів оновлення автопарку. Середній вік таких авто в Україні — близько 5 років, тоді як загалом по країні — понад 16 років.

У разі запровадження нових зборів українці можуть довше користуватися старими автомобілями, що вплине як на безпеку, так і на витрати держави.

Крім того, електротранспорт допомагає зменшити залежність від імпортного пального. Натомість електроенергія переважно виробляється всередині країни, що важливо для економіки.

Чи буде ефект для бюджету

Експерти сумніваються у значному фіскальному ефекті. Через невелику частку електромобілів потенційні надходження будуть обмеженими, тоді як адміністрування нового податку потребуватиме додаткових витрат.

Також існує ризик падіння продажів електрокарів і зниження довіри до державної політики, якщо правила гри змінюватимуться без перехідного періоду.

У підсумку, ініціатива поки що перебуває на стадії обговорення, однак її реалізація може суттєво змінити розвиток ринку електромобілів в Україні.

