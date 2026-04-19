Скільки податку на доходи сплатили українці у 2026

19.04.2026 13:00
Микола Деркач

У січні – березні 2026 року до бюджету надійшло майже 160,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Це на 18,1 % більше, ніж за аналогічний період 2025 року (понад 136,1 млрд грн)

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Традиційно найбільший обсяг надходжень забезпечує столиця – 38,3 млрд грн.

Серед регіонів значні показники демонструють:

  • Дніпропетровська область – 15,8 млрд грн,
  • Львівська область – 11 млрд грн,
  • Київська область – 9,9 млрд грн.

У ДПСУ нагадали: триває Деклараційна кампанія – 2026.

«Якщо ви протягом минулого року отримували доходи, з яких не були сплачені податки або сплачені не у повному обсязі, потрібно подати декларацію про майновий стан і доходи», — йдеться у повідомленні.

До таких доходів належать:

  • доходи, з яких податок не утримувався під час виплати, але вони не звільнені від оподаткування;
  • доходи від осіб, які не є податковими агентами (наприклад, від інших громадян);
  • іноземні доходи;
  • доходи від підприємницької діяльності (крім ФОП на спрощеній системі);
  • доходи від незалежної професійної діяльності (адвокати, нотаріуси, аудитори тощо);
  • інші доходи у випадках, передбачених Податковим кодексом України.

Читайте також: ФОПам нагадали про обов’язкові платежі до 20 квітня

Також декларацію подають:

  • іноземці, які за підсумками 2025 року набули статусу податкового резидента України – вони декларують як доходи з України, так і іноземні;
  • громадяни – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання – не пізніше ніж за 60 календарних днів до виїзду.

Деклараційна кампанія триває до 1 травня 2026 року. Для отримання податкової знижки декларацію потрібно подати до 31 грудня.

«Задекларуйте свої доходи вчасно!», — наголосили у ДПСУ.

Все про декларування доходів – за посиланням.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чи несе ризики пропозиція роботодавця вести ваш ФОП

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

Рада підтримала законопроєкт про податок на цифрові платформи

Новини по темі
Деякі українці можуть отримати податкові пільги 18.04.2026

Деякі українці можуть отримати податкові пільги
У Дії готують запуск сервісу для сплати податків і контролю майна 14.04.2026

У Дії готують запуск сервісу для сплати податків і контролю майна
ФОПам нагадали про обов’язкові платежі до 20 квітня 14.04.2026

ФОПам нагадали про обов’язкові платежі до 20 квітня
В Україні обговорюють податок на електромобілі: які ризики для ринку 13.04.2026

В Україні обговорюють податок на електромобілі: які ризики для ринку
Скільки податків сплатила lifecell протягом повномасштабної війни 11.04.2026

Скільки податків сплатила lifecell протягом повномасштабної війни
Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026 10.04.2026

Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026

Вибір редакції
Всі
Халвінг Біткоїна: як працює ключовий механізм ринку та чого чекати далі
ТОП статей 17.04.2026

Халвінг Біткоїна: як працює ключовий механізм ринку та чого чекати далі

 Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому
ТОП статей 09.04.2026

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

Останні новини
Сьогодні  13:00

Скільки податку на доходи сплатили українці у 2026

 Сьогодні  11:30

Шахрайство з платіжними картками в Україні: статистика діяльності злочинців та способи захисту

 Сьогодні  10:00

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 у криптопортфель Трампа

 18.04.2026  11:30

Деякі українці можуть отримати податкові пільги

 18.04.2026  10:00

Мережа Біткоїна споживає електроенергії більше, ніж Україна та більшість країн світу

 17.04.2026  19:30

У Києві відбудеться офлайн-захід «АІ для бізнесу»

 17.04.2026  18:20

Visa запускає інфраструктуру для покупок через ШІ-агентів

 Всі новини
