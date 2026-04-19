Скільки податку на доходи сплатили українці у 2026

У січні – березні 2026 року до бюджету надійшло майже 160,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Це на 18,1 % більше, ніж за аналогічний період 2025 року (понад 136,1 млрд грн)
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Традиційно найбільший обсяг надходжень забезпечує столиця – 38,3 млрд грн.
Серед регіонів значні показники демонструють:
- Дніпропетровська область – 15,8 млрд грн,
- Львівська область – 11 млрд грн,
- Київська область – 9,9 млрд грн.
У ДПСУ нагадали: триває Деклараційна кампанія – 2026.
«Якщо ви протягом минулого року отримували доходи, з яких не були сплачені податки або сплачені не у повному обсязі, потрібно подати декларацію про майновий стан і доходи», — йдеться у повідомленні.
До таких доходів належать:
- доходи, з яких податок не утримувався під час виплати, але вони не звільнені від оподаткування;
- доходи від осіб, які не є податковими агентами (наприклад, від інших громадян);
- іноземні доходи;
- доходи від підприємницької діяльності (крім ФОП на спрощеній системі);
- доходи від незалежної професійної діяльності (адвокати, нотаріуси, аудитори тощо);
- інші доходи у випадках, передбачених Податковим кодексом України.
Також декларацію подають:
- іноземці, які за підсумками 2025 року набули статусу податкового резидента України – вони декларують як доходи з України, так і іноземні;
- громадяни – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання – не пізніше ніж за 60 календарних днів до виїзду.
Деклараційна кампанія триває до 1 травня 2026 року. Для отримання податкової знижки декларацію потрібно подати до 31 грудня.
«Задекларуйте свої доходи вчасно!», — наголосили у ДПСУ.
