Скільки податку на доходи сплатили українці у 2026

У січні – березні 2026 року до бюджету надійшло майже 160,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Це на 18,1 % більше, ніж за аналогічний період 2025 року (понад 136,1 млрд грн)

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Традиційно найбільший обсяг надходжень забезпечує столиця – 38,3 млрд грн.

Серед регіонів значні показники демонструють:

Дніпропетровська область – 15,8 млрд грн,

Львівська область – 11 млрд грн,

Київська область – 9,9 млрд грн.

У ДПСУ нагадали: триває Деклараційна кампанія – 2026.

«Якщо ви протягом минулого року отримували доходи, з яких не були сплачені податки або сплачені не у повному обсязі, потрібно подати декларацію про майновий стан і доходи», — йдеться у повідомленні.

До таких доходів належать:

доходи, з яких податок не утримувався під час виплати, але вони не звільнені від оподаткування;

доходи від осіб, які не є податковими агентами (наприклад, від інших громадян);

іноземні доходи;

доходи від підприємницької діяльності (крім ФОП на спрощеній системі);

доходи від незалежної професійної діяльності (адвокати, нотаріуси, аудитори тощо);

інші доходи у випадках, передбачених Податковим кодексом України.

Також декларацію подають:

іноземці, які за підсумками 2025 року набули статусу податкового резидента України – вони декларують як доходи з України, так і іноземні;

громадяни – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання – не пізніше ніж за 60 календарних днів до виїзду.

Деклараційна кампанія триває до 1 травня 2026 року. Для отримання податкової знижки декларацію потрібно подати до 31 грудня.

«Задекларуйте свої доходи вчасно!», — наголосили у ДПСУ.

