Як змінився фінансовий ринок України у березні 2026

12.04.2026 11:30
Микола Деркач

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в березні 2026 року зменшилася на дві установи – до 759. Кількість банків, що мають ліцензію, залишилася без змін – 60

Як змінився фінансовий ринок України у березні 2026

Про це повідомила пресслужба НБУ.

У березні за ініціативою заявника анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям, ще двом ліцензії анулювали примусово. Також Національний банк змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (звуження обсягу ліцензії) одній фінансовій компанії.

Із реєстрів виключено п’ять небанківських фінансових установ. Зокрема, за ініціативою заявника виключено одного страхового брокера. Примусово з реєстрів виключено чотири фінансові компанії. Також до реєстрів включені троє страхових брокерів.

Станом на 1 квітня 2026 року на ринку небанківських фінансових послуг працювало 399 фінансових компаній (було 403), 47 страховиків non-life (кількість не змінилася), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 100 ломбардів (кількість не змінилася), 81 кредитна спілка (кількість не змінилася), один лізингодавець (кількість не змінилася), 47 страхових брокерів (було 45) та 73 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп (15) не змінилася, кількість небанківських фінансових груп у березні зменшилася на одну (39).

На платіжному ринку діє 13 платіжних систем (було 14), створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 10 міжнародних (кількість не змінилася).

Як змінився фінансовий ринок України у березні 2026

Фото: bank.gov.ua

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 16 платіжних установ (кількість не змінилася), 11 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк – емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 69 комерційних агентів (кількість не змінилася), 32 технологічні оператори платіжних послуг (кількість не змінилася) та чотири надавачі нефінансових платіжних послуг. Інформація про всіх учасників платіжного ринку міститься тут.

Упродовж березня до Національного банку надійшло 228 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 137, страховиків – 38, кредитних спілок і колекторських компаній – 17, банків – 36.

