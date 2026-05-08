Хто може раніше вийти на пенсію та як це зробити

Українці, які працювали у шкідливих та важких умовах, можуть оформити пенсію раніше загального пенсійного віку. У Пенсійному фонді нагадали, що для таких працівників діють спеціальні умови виходу на заслужений відпочинок, а також окремі вимоги до страхового стажу

Йдеться про професії, включені до так званих Списків №1 та №2. Це перелік виробництв, робіт і посад із небезпечними або особливо шкідливими умовами праці. До них можуть належати працівники металургійної, гірничодобувної, хімічної промисловості, а також окремих видів енергетики, машинобудування та транспорту.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснили, що право на пільгову пенсію залежить не лише від професії, а й від тривалості спеціального стажу.

Для працівників зі Списку №1 пенсійний вік становить 50 років. Чоловікам потрібно мати щонайменше 10 років роботи в особливо шкідливих умовах, жінкам — не менше 7,5 років.

Водночас існують вимоги й до загального страхового стажу. Для чоловіків він має бути не меншим за 25 років, для жінок — 20 років.

Для працівників зі Списку №2 умови дещо інші. Право на пенсію виникає у 55 років. Чоловікам необхідно мати 12,5 років пільгового стажу, жінкам — 10 років.

Крім того, загальний страховий стаж повинен становити щонайменше 30 років для чоловіків та 25 років для жінок.

У ПФУ звертають увагу, що ключове значення має офіційне підтвердження роботи у шкідливих умовах. Для цього роботодавець повинен проводити атестацію робочих місць, а відповідні записи мають бути внесені до трудових документів та державних реєстрів.

Експерти зазначають, що багато українців стикаються з проблемами під час оформлення пільгових пенсій саме через відсутність підтверджених даних про стаж або через помилки в документах. Особливо це стосується людей, які працювали ще у 1990-х або на підприємствах, що вже ліквідовані.

На тлі пенсійної реформи влада також продовжує цифровізацію системи. Основну інформацію про трудову діяльність українців планують автоматично підтягувати з електронних реєстрів. Якщо ж даних не вистачатиме, підтвердити стаж можна буде за допомогою архівних довідок, документів з підприємств, показань свідків або через суд.

У Пенсійному фонді радять українцям заздалегідь перевіряти інформацію про свій страховий стаж та оцифровувати трудові документи, щоб уникнути затримок під час призначення пенсії.

Допоміжні матеріали: napensii.ua.