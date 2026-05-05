Скільки податків сплатили українці у квітні 2026

За оперативними даними Державної казначейської служби, за квітень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 302,6 млрд гривень

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 104,2% (+3,8 млрд грн), Державною митною службою – 101% (+0,8 млрд грн).

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

57,3 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

35,9 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

30,3 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 47,9 млрд грн, відшкодовано – 17,6 млрд грн);

26,5 млрд грн – акцизного податку;

5,9 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

5,3 млрд грн – ввізного та вивізного мита;

4,4 млрд грн – рентної плати за користування надрами.

Крім того, у квітні 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 73 млрд грн від НБУ, який відповідно до Закону України «Про Національний банк України» щорічно, після підтвердження його річної фінансової звітності зовнішнім аудитом та затвердження її Радою НБУ, перераховує до державного бюджету частину свого прибутку.

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у квітні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 55,1 млрд гривень.

У цілому, за підсумками квітня 2026 року, до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 409,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Дані за січень-квітень 2026 року:

За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень-квітень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1,04 трлн гривень.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:

204,9 млрд грн – ПДВ з ввезених на митну територію України товарів;

130,8 млрд грн – ПДФО та військовий збір;

112,1 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

112,1 млрд грн – ПДВ з вироблених в Україні товарів, (зібрано 188,5 млрд грн, відшкодовано – 76,4 млрд грн);

100,6 млрд грн – акцизний податок;

20,1 млрд грн – ввізне та вивізне мито;

17,2 млрд грн – рентна плата за користування надрами;

3,3 млрд грн – частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій.

При цьому виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 101,4% (+5,8 млрд грн), Державною митною службою – 101,5% (+4,1 млрд грн).

Поряд із Національним банком України, який у квітні цього року перерахував до державного бюджету 73 млрд грн свого прибутку, ще одним важливим джерелом доходів держбюджету стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) – 228,2 млрд гривень.

У цілому, за підсумками січня-квітня 2026 року, до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 1,43 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету за цей період становили 1,7 трлн грн, у тому числі загального фонду – 1,35 трлн гривень.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-квітні 2026 року склали 238,1 млрд грн, з яких 64,7 млрд грн надійшло у квітні.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень – квітень 2026 року становили 244,3 млрд грн, або 34 % від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 176,4 млрд грн, тому числі в іноземній валюті 30,2 млрд грн ($350 млн та €291 млн).

При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 57,7 млрд гривень.

Із зовнішніх джерел надійшло 67,9 млрд грн (або біля $1,58 млрд), зокрема:

65,56 млрд грн (1,1 млрд СПЗ) надходження коштів МВФ;

2,03 млрд грн ($46,7 млн) надходження коштів позики МБРР в рамках додаткового фінансування до Програми «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE);

0,4 млрд грн ($8,13 млн) надходження коштів позики МАР (МБРР) в рамках проекту «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN).

Платежі з погашення державного боргу за січень – квітень 2026 року склали 190,1 млрд грн (98,8 % плану), платежі з обслуговування – 103,2 млрд грн (98,3 % плану).

