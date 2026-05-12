close-btn
PaySpaceMagazine

Українець Дмитро Стрельчук залишає Revolut

12.05.2026 11:00
Ольга Деркач

Українець Дмитро Стрельчук повідомив про завершення роботи в Revolut після понад семи років у компанії

Українець Дмитро Стрельчук залишає Revolut

Фото: Revolut

Про це він написав у LinkedIn, назвавши цей період «життєвою зміною» та оголосивши про початок кар’єрної паузи.

Стрельчук приєднався до Revolut у 2018 році, коли компанія ще мала невеликий офіс на близько 40 людей у лондонському One Canada Square. За його словами, процес найму складався із шести раундів співбесід, а після отримання оферу кілька людей навіть намагалися відмовити його від переходу через чутки про жорстку корпоративну культуру.

Втім, уже в перший місяць роботи він зрозумів, що зробив правильний вибір.

«Темпи зростання були божевільними, люди надзвичайно розумними й працьовитими, але водночас дуже дружніми», — написав Стрельчук.

Він зазначив, що за роки роботи Revolut перетворився на глобальний бренд із понад 10 тис. співробітників, а сама компанія, на його думку, має потенціал стати «першою в Європі компанією з капіталізацією $1 трлн».

На початку кар’єри у Revolut Стрельчук займався запуском нового напряму практично з нуля. Це дало йому можливість працювати безпосередньо із засновниками компанії — Ніком Сторонським, Владиславом Яценком та Аланом Чангом, а також отримати досвід у різних бізнес-напрямах.

Цікаве по темі: Revolut планує вийти на біржу протягом двох років

Згодом він працював у Strategy & Operations, займаючись напрямами фінансових злочинів, криптовалюти, wealth management та міжнародної експансії. За словами Стрельчука, пізніше він відповідав за результати команд із понад 100 людей.

Окремо він згадав і про моменти поза основною роботою, які найбільше запам’яталися за час у компанії. Серед них — виступ перед аудиторією у 1 тис. людей за участі Президента України, вручення трофея футболісту Кларенсу Зеєдорфу на стадіоні Chelsea, а також запуск благодійних ініціатив на підтримку українців.

«Я віддав цій роботі все — але отримав у відповідь ще більше», — зазначив він.

Стрельчук також подякував керівництву Revolut за довіру та підкреслив, що головним результатом цього етапу для нього стала впевненість у власних можливостях.

«Найголовніше, із чим я йду, — це впевненість у тому, що можна досягти, коли ти повністю сфокусований на результаті», — написав він.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Revolut запустив фінансового ШІ-асистента

Revolut повідомив про рекордні прибутки

Revolut подав заявку на банківську ліцензію у США

Рубрики: FinTechСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Фінтех-гігант Wise дебютував на Nasdaq 12.05.2026

Фінтех-гігант Wise дебютував на Nasdaq
Mastercard та Visa інвестували в Astrada 07.05.2026

Mastercard та Visa інвестували в Astrada
Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026 30.04.2026

Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026
Відбувся офлайн Демо День програми Glovo Startup Lab 4.0, організованої Українським фондом стартапів та Glovo 30.04.2026

Відбувся офлайн Демо День програми Glovo Startup Lab 4.0, організованої Українським фондом стартапів та Glovo
Tether запустила гаманець для стейблкоїнів 20.04.2026

Tether запустила гаманець для стейблкоїнів
Revolut планує вийти на біржу протягом двох років 20.04.2026

Revolut планує вийти на біржу протягом двох років

Вибір редакції
Всі
Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026
ТОП статей 30.04.2026

Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика
ТОП статей 29.04.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика

Останні новини
Сьогодні  13:30

Біткоїн формує «золотий хрест» уперше з 2023: чи чекати ралі

 Сьогодні  12:40

Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026 — Податкова

 Сьогодні  11:50

Фінтех-гігант Wise дебютував на Nasdaq

 Сьогодні  11:00

Українець Дмитро Стрельчук залишає Revolut

 Сьогодні  10:10

Comfy збільшив виторг у 2026: на скільки

 11.05.2026  20:10

Google оновив свій інвестиційний портфель: що змінилося

 11.05.2026  19:30

Новий власник докапіталізує PINbank на ₴200 млн

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.