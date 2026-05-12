Українець Дмитро Стрельчук залишає Revolut

Українець Дмитро Стрельчук повідомив про завершення роботи в Revolut після понад семи років у компанії

Про це він написав у LinkedIn, назвавши цей період «життєвою зміною» та оголосивши про початок кар’єрної паузи.

Стрельчук приєднався до Revolut у 2018 році, коли компанія ще мала невеликий офіс на близько 40 людей у лондонському One Canada Square. За його словами, процес найму складався із шести раундів співбесід, а після отримання оферу кілька людей навіть намагалися відмовити його від переходу через чутки про жорстку корпоративну культуру.

Втім, уже в перший місяць роботи він зрозумів, що зробив правильний вибір.

«Темпи зростання були божевільними, люди надзвичайно розумними й працьовитими, але водночас дуже дружніми», — написав Стрельчук.

Він зазначив, що за роки роботи Revolut перетворився на глобальний бренд із понад 10 тис. співробітників, а сама компанія, на його думку, має потенціал стати «першою в Європі компанією з капіталізацією $1 трлн».

На початку кар’єри у Revolut Стрельчук займався запуском нового напряму практично з нуля. Це дало йому можливість працювати безпосередньо із засновниками компанії — Ніком Сторонським, Владиславом Яценком та Аланом Чангом, а також отримати досвід у різних бізнес-напрямах.

Згодом він працював у Strategy & Operations, займаючись напрямами фінансових злочинів, криптовалюти, wealth management та міжнародної експансії. За словами Стрельчука, пізніше він відповідав за результати команд із понад 100 людей.

Окремо він згадав і про моменти поза основною роботою, які найбільше запам’яталися за час у компанії. Серед них — виступ перед аудиторією у 1 тис. людей за участі Президента України, вручення трофея футболісту Кларенсу Зеєдорфу на стадіоні Chelsea, а також запуск благодійних ініціатив на підтримку українців.

«Я віддав цій роботі все — але отримав у відповідь ще більше», — зазначив він.

Стрельчук також подякував керівництву Revolut за довіру та підкреслив, що головним результатом цього етапу для нього стала впевненість у власних можливостях.

«Найголовніше, із чим я йду, — це впевненість у тому, що можна досягти, коли ти повністю сфокусований на результаті», — написав він.

