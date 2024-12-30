НБУ продав на міжбанку рекордний обсяг валюти з початку війни

Для покриття структурного дефіциту Національний банк України (НБУ) збільшив обсяги продажів із резервів

У грудні 2024 року в Україні спостерігалося значне зростання попиту на іноземну валюту, тому Нацбанк збільшив обсяги продажів із власних резервів, йдеться в даних регулятора.

Зокрема, протягом тижня 23-27 грудня НБУ реалізував на міжбанківському валютному ринку $1,625 млрд в еквіваленті. Цей показник став рекордним від початку повномасштабної війни у лютому 2022 року та на 14,7% більше проти попереднього тижня ($1,417 млрд).

Негативне сальдо між обсягами купівлі валюти населенням і її продажу скоротилося з $66,07 млн до $61,54 млн. Від початку грудня інтервенції НБУ вже досягли $4,90 млрд, що є найвищим показником із початку 2012 року.

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Загалом від початку цього року Нацбанк України продав на міжбанку $34,4 млрд, тоді як купівля валюти становила лише $126 млн. У 2023-му обсяги продажу валюти регулятором сягнули $28,83 млрд, а купівлі – $219,9 млн.

Офіційний курс гривні за тиждень знизився на сім копійок, до 41,94 грн/$1, тоді як готівковий курс зріс на 16 копійок, до 42,10 грн/$1 для купівлі та 42,15 грн/$1 для продажу.

Раніше в НБУ пояснювали, що зростання бюджетних витрат наприкінці року є звичайною сезонною тенденцією. Регулятор прогнозував підвищення попиту на іноземну валюту та виявляв готовність покривати його дефіцит.

Станом на 19 грудня Україна отримала міжнародну допомогу в розмірі $38,7 млрд. За оцінками Національного банку, загальний обсяг допомоги досягне $41,5 млрд, що є меншим за суму інтервенцій на міжбанківському ринку.

Нагадаємо, українські банки зменшили обсяги ввезення готівкових доларів та євро в країну через зниження попиту серед населення. У листопаді 2024 року банки ввезли в Україну готівкової іноземної валюти на $1,478 млрд в еквіваленті. Це на 12,2% менше, ніж у жовтні ($1,684 млрд).

Також ми писали, що обсяги купівлі українцями готівкової валюти протягом жовтня цього року стали рекордним показником із листопада 2012-го.

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