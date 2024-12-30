close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ продав на міжбанку рекордний обсяг валюти з початку війни

30.12.2024 15:50
Дарія Шуть
Читати росiйською

Для покриття структурного дефіциту Національний банк України (НБУ) збільшив обсяги продажів із резервів

НБУ продав на міжбанку рекордний обсяг валюти з початку війни

Фото: bank.gov.ua, unsplash.com

У грудні 2024 року в Україні спостерігалося значне зростання попиту на іноземну валюту, тому Нацбанк збільшив обсяги продажів із власних резервів, йдеться в даних регулятора.

Зокрема, протягом тижня 23-27 грудня НБУ реалізував на міжбанківському валютному ринку $1,625 млрд в еквіваленті. Цей показник став рекордним від початку повномасштабної війни у лютому 2022 року та на 14,7% більше проти попереднього тижня ($1,417 млрд).

Негативне сальдо між обсягами купівлі валюти населенням і її продажу скоротилося з $66,07 млн до $61,54 млн. Від початку грудня інтервенції НБУ вже досягли $4,90 млрд, що є найвищим показником із початку 2012 року.

Читайте також: НБУ пом’якшує низку валютних обмежень

Загалом від початку цього року Нацбанк України продав на міжбанку $34,4 млрд, тоді як купівля валюти становила лише $126 млн. У 2023-му обсяги продажу валюти регулятором сягнули $28,83 млрд, а купівлі – $219,9 млн.

Офіційний курс гривні за тиждень знизився на сім копійок, до 41,94 грн/$1, тоді як готівковий курс зріс на 16 копійок, до 42,10 грн/$1 для купівлі та 42,15 грн/$1 для продажу.

Раніше в НБУ пояснювали, що зростання бюджетних витрат наприкінці року є звичайною сезонною тенденцією. Регулятор прогнозував підвищення попиту на іноземну валюту та виявляв готовність покривати його дефіцит.

Станом на 19 грудня Україна отримала міжнародну допомогу в розмірі $38,7 млрд. За оцінками Національного банку, загальний обсяг допомоги досягне $41,5 млрд, що є меншим за суму інтервенцій на міжбанківському ринку.

Нагадаємо, українські банки зменшили обсяги ввезення готівкових доларів та євро в країну через зниження попиту серед населення. У листопаді 2024 року банки ввезли в Україну готівкової іноземної валюти на $1,478 млрд в еквіваленті. Це на 12,2% менше, ніж у жовтні ($1,684 млрд).

Також ми писали, що обсяги купівлі українцями готівкової валюти протягом жовтня цього року стали рекордним показником із листопада 2012-го.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як українці витрачають гроші з карток — дані НБУ

НБУ оновив критерії ризику фінкомпаній: що змінилось

У СЕП НБУ запрацювали миттєві перекази

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
НБУ перевірить Ощадбанк, Райффайзен Банк та інші фінустанови у 2025 році 30.12.2024

НБУ перевірить Ощадбанк, Райффайзен Банк та інші фінустанови у 2025 році
НБУ проведе стрес-тест 21 банку наступного року 27.12.2024

НБУ проведе стрес-тест 21 банку наступного року
Скільки на ринку України карток Mastercard та Visa — НБУ 27.12.2024

Скільки на ринку України карток Mastercard та Visa — НБУ
НБУ випустив пам’ятну монету, присвячену Архістратигу Михаїлу 27.12.2024

НБУ випустив пам’ятну монету, присвячену Архістратигу Михаїлу
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2024 — аналітика 27.12.2024

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2024 — аналітика
НБУ запровадив нові правила в роботі банків 26.12.2024

НБУ запровадив нові правила в роботі банків
Вибір редакції
Всі
Підсумки року та погляд у майбутнє: номінанти PSM Awards про розвиток ритейлу в Україні
ТОП статей 27.12.2024

Підсумки року та погляд у майбутнє: номінанти PSM Awards про розвиток ритейлу в Україні

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2024 — аналітика
ТОП статей 27.12.2024

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2024 — аналітика
Останні новини
30.12.2024  19:50

Тривалість доби на Землі змінюється: учені назвали причину

 30.12.2024  19:10

Тариф на транспортування газу в Україні зросте вчетверо з 1 січня — НКРЕКП

 30.12.2024  18:20

НБУ перевірить Ощадбанк, Райффайзен Банк та інші фінустанови у 2025 році

 30.12.2024  17:30

Обіг платежів через WayForPay склав 18 млрд грн з початку року

 30.12.2024  16:40

Чи будуть ще раз підвищувати податки у 2025 — міністр фінансів

 30.12.2024  15:50

НБУ продав на міжбанку рекордний обсяг валюти з початку війни

 30.12.2024  15:00

Роберт Кійосакі звинувачує BlackRock у маніпулюванні ціною Біткоїна

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber