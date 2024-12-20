НБУ пом’якшує низку валютних обмежень

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про пом’якшення ряду валютних обмежень, що сприятиме підтримці українських виробників і створенню більш сприятливих умов для ведення бізнесу в країні. При цьому запроваджені зміни не вплинуть істотно на курсову динаміку та рівень міжнародних резервів

Заходи з валютної лібералізації, що набирають чинності з 21 грудня, стосуються низки напрямів.

По-перше, пом’якшено заборону на операції з банківськими металами, враховуючи звернення бізнес-спільноти та аналізуючи потенційний вплив цього рішення на валютний ринок. Відтепер юридичні особи та фізичні особи-підприємці зможуть купувати та продавати банківські метали без фізичної поставки за безготівкові гривні.

З 21 грудня бізнес матиме можливість здійснювати такі операції за умов:

операція обґрунтована потребами виробничої діяльності (зокрема, для компаній, що займаються виготовленням ювелірних виробів);

компанії або підприємці займалися виробництвом ювелірної продукції до початку повномасштабного вторгнення, що підтверджується відповідними документами.

Ці зміни сприятимуть стабільній роботі українських виробників у ювелірній галузі, скороченню імпорту готової продукції та зменшенню виробничих витрат завдяки можливості закупівлі сировини напряму.

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По-друге, розширено дозвіл на купівлю валюти для оператора ядерних установок. Оператор ядерних установок отримав можливість купувати валюту без врахування залишків коштів в іноземній валюті, отриманих до 31 жовтня 2024 року за кредитним договором із нерезидентом-кредитором. Гарантом за такими договорами виступає іноземне експортно-кредитне агентство, іноземна держава або її уповноважена особа.

Ця зміна забезпечить безперебійність поставок ядерного палива, що критично важливо для стабільної роботи атомних станцій і загальної енергетичної безпеки України.

По-третє, уніфіковано підходи до сплати купонів за єврооблігаціями. НБУ уточнив норми, які дозволяють українським компаніям компенсувати нерезидентам витрати, пов’язані зі сплатою купонів за єврооблігаціями. Нові правила уніфіковано, щоб усі компанії, які залучали кошти через випуск євробондів для фінансування проєктів в Україні, мали однакові умови для таких відшкодувань.

Такі перекази можуть здійснюватися виключно за рахунок власної іноземної валюти компанії, за дотримання умов, визначених постановою НБУ. Зміни не вплинуть негативно на валютний ринок, проте сприятимуть залученню нових інвестицій в економіку України.

Нагадаємо, що НБУ випустив памʼятну монету до свят. Шануючи традиції, в передріздвяні та новорічні дні, Національний банк України випустив нову пам’ятну монету «Новорічна іграшка». Її презентував Голова НБУ Андрій Пишний

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За матеріалами: НБУ.