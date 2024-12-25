Банки значно скоротили ввезення валюти в Україну під кінець року

Українські банки зменшили обсяги ввезення готівкових доларів та євро в країну через зниження попиту серед населення

У листопаді 2024 року банки ввезли в Україну готівкової іноземної валюти на $1,478 млрд в еквіваленті. Це на 12,2% менше, ніж у жовтні ($1,684 млрд), свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Банками було ввезено у листопаді 1,039 млрд готівкових доларів, що на 9,6% менше, ніж у жовтні ($1,150 млрд). При цьому обсяг готівкових євро скоротився на 17,8% — до $437 млн в еквіваленті ($532 млн у жовтні).

Банківські метали в Україну не завозили, як і всі попередні місяці, починаючи з березня 2024 року. Інших валют банки завезли на $2,3 млн в еквіваленті (у жовтні було $3,1 млн).

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Водночас протягом листопада банки вивезли з України готівкової валюти на $121 млн, що також менше з попереднім місяцем, коли обсяги становили $135 млн.

Найбільше було вивезено з країни доларів на $117 млн (у жовтні було $129 млн), і значно менше євро — $3,5 млн в еквіваленті (було $5,3 млн).

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Наразі іноземна валюта (долари та євро) є головною формою заощаджень українців. За даними НБУ, за січень-жовтень 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 13,3 млрд доларів (минулого року – 9,2 млрд доларів).

Загалом на руках у населення і бізнесу може бути близько 130 млрд доларів, що набагато більше за всі гривневі активи (2,4 трлн гривень).

Нагадаємо, за січень-жовтень 2024 року банки України імпортували $12,88 млрд готівкової валюти. Це на 81,4% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року, і найбільше з 2013 року, хоча рекордом залишаються $16,81 млрд у 2012 році. У жовтні обсяг імпорту валюти досяг $1,68 млрд, перевищивши вересневий ($1,3 млрд) та серпневий ($1,09 млрд) рівні.

Також ми писали, що обсяги купівлі українцями готівкової валюти протягом жовтня цього року стали рекордним показником із листопада 2012-го.

У жовтні населення України купило готівкової валюти на $2,585 млрд, що на $319 млн більше за показник вересня. Водночас продаж зріс до $1,313 млрд (лише на $42,2 млн).

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За матеріалами РБК-Україна