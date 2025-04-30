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Ціна на золото може обвалитися — аналітики

30.04.2025 14:40
Микола Деркач
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Зростання золота вище позначки $3 000, ймовірно, буде недовгим, оскільки індикатори імпульсу цього дорогоцінного металу вказують на можливість скорого відкату. Хоча ключовою метою залишається повернення до рівня опору $3 500, золото наразі досягло найбільш перекупленого рівня за індексом відносної сили (RSI) на місячному таймфреймі з лютого 2008 року

Ціна на золото може обвалитися — аналітики

Ціна на золото може обвалитися — аналітики Фото: unsplash.com, freepik.com

RSI золота зріс до 84,63, що значно вище за межу перекупленості у 70. Це найвищий рівень з початку 2008 року — за кілька місяців до того, як метал зазнав стрімкого падіння на тлі глобальної фінансової кризи.

Варто зазначити, що протягом останніх двох десятиліть подібні стрибки місячного RSI часто сигналізували про середньо- та довгострокові максимуми на ринку золота.

Останнє зростання золота було зумовлене тим, що інвестори перемістили капітал у захисні активи на тлі широкої волатильності ринку, викликаної невизначеністю навколо торговельних мит. Цей клімат посилив застереження з боку учасників ринку щодо можливої рецесії, що наближається.

Наразі золото вже демонструє слабкість — на момент написання матеріалу ціна впала на 1% до $3 283, хоча з початку року зберігається зростання на 25%. Поточна ціна все ще перевищує як 50-денну просту ковзну середню (SMA) на рівні $3 127, так і 200-денну SMA на рівні $2 828, що вказує на збереження висхідного тренду.

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Золото формує ведмежий патерн

Тим часом досвідчений трейдер Пітер Брандт припустив, що золото може зазнати подальших втрат. У дописі в X від 29 квітня він зазначив, що метал формує спіралеподібний ведмежий патерн (coiling pattern) у межах низхідного трикутника, створюючи все нижчі піки поблизу горизонтального рівня підтримки близько $3 300.

Експерт вважає, що йдеться про трикутник продовження тренду — ведмежу фігуру, яка часто сигналізує про подальше зниження.

Брандт також зауважив схожість із тижневим графіком золота за 2013 рік — тоді перед обвалом почалася тривала низхідна фаза. Якщо аналогія справдиться, золото може пробити поточну підтримку біля $3 300 і впасти до $3 200 або нижче.

Вирівнювання ковзних середніх, причому короткострокова лінія знаходиться нижче довгострокової, ще більше підкріплює ведмежий сценарій.

Якщо бики не зможуть перехопити ініціативу та вивести ціну вище $3 350, тенденція до зниження збережеться. Тривала негативна динаміка та ведмежі настрої можуть ускладнити досягнення рекордного рівня у $4 000 у 2025 році.

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Рубрики: АналітикаГрошіІнвестиціїСвітНовини
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