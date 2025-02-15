Як змінювалася ціна на золото останні 20 років

Останнім часом ціни на золото стрімко зростають через загострення геополітичної ситуації та ескалацію торгових конфліктів, що підвищує інтерес інвесторів до надійних активів. Недавно вартість золота досягла рекордного рівня в $2,8 тис. за унцію (31,1 г)

Аналітики прогнозують подальше подорожчання, очікуючи, що найближчими місяцями ціна може перевищити позначку в $3 000. Розглянемо динаміку змін вартості цього дорогоцінного металу за останні два десятиліття.

У грудні 2005 року золото сягнуло максимуму в $509 за унцію. Наступного року, у травні 2006-го, його ціна піднялася до $676. У листопаді 2007 року вона сягнула $808, а вже в березні 2008-го унція коштувала $971.

Вперше золото подолало позначку в $1 000 лише в жовтні 2009 року, а до кінця року його вартість досягла $1 135. Протягом 2010-го ціна продовжувала зростати, наблизившись до $1,4 тис.

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Рекордним для золота став вересень 2011 року, коли унція коштувала $1 780. Проте вже у 2012 році спостерігалося певне зниження: у жовтні максимальна вартість золота становила $1 700 за унцію.

Зниження вартості золота тривало ще кілька років: у 2013-му його максимальна ціна становила $1 671 за унцію, у 2014-му — $1,3 тис., а у 2015-му зменшилася до $1,2 тис. Протягом 2016-2018 років вартість коливалася на рівні $1,3 тис.

Зростання цін на золото відновилося в середині 2019 року, і вже у вересні унція коштувала $1,5 тис. Протягом наступного року тенденція зберігалася: у серпні 2020-го вартість піднялася до $1 971.

У 2021 році спостерігалося незначне здешевлення. Проте навесні 2022-го — у березні та квітні — ціна зросла до $1,9 тис. за унцію, що було зумовлено початком повномасштабної війни в Україні.

З вересня по грудень 2022-го золото подешевшало до $1,7 тис., але протягом 2023 року знову почало дорожчати. У грудні вартість унції перевищила $2 тисячі.

Найвищий рівень ціни за минулий рік було зафіксовано в жовтні — $2 690 за унцію. У січні 2024-го золото коштувало вже $2,7 тис., а в лютому ціна зросла до $2,8 тис.

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Джерело: Слово і діло.