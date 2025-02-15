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Як змінювалася ціна на золото останні 20 років

15.02.2025 12:00
Ольга Деркач
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Останнім часом ціни на золото стрімко зростають через загострення геополітичної ситуації та ескалацію торгових конфліктів, що підвищує інтерес інвесторів до надійних активів. Недавно вартість золота досягла рекордного рівня в $2,8 тис. за унцію (31,1 г)

Як змінювалася ціна на золото останні 20 років

Як змінювалася ціна на золото останні 20 років Фото: pexels.com

Аналітики прогнозують подальше подорожчання, очікуючи, що найближчими місяцями ціна може перевищити позначку в $3 000. Розглянемо динаміку змін вартості цього дорогоцінного металу за останні два десятиліття.

У грудні 2005 року золото сягнуло максимуму в $509 за унцію. Наступного року, у травні 2006-го, його ціна піднялася до $676. У листопаді 2007 року вона сягнула $808, а вже в березні 2008-го унція коштувала $971.

Вперше золото подолало позначку в $1 000 лише в жовтні 2009 року, а до кінця року його вартість досягла $1 135. Протягом 2010-го ціна продовжувала зростати, наблизившись до $1,4 тис.

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Рекордним для золота став вересень 2011 року, коли унція коштувала $1 780. Проте вже у 2012 році спостерігалося певне зниження: у жовтні максимальна вартість золота становила $1 700 за унцію.

Зниження вартості золота тривало ще кілька років: у 2013-му його максимальна ціна становила $1 671 за унцію, у 2014-му — $1,3 тис., а у 2015-му зменшилася до $1,2 тис. Протягом 2016-2018 років вартість коливалася на рівні $1,3 тис.

Як змінювалася ціна на золото останні 20 років

Зростання цін на золото відновилося в середині 2019 року, і вже у вересні унція коштувала $1,5 тис. Протягом наступного року тенденція зберігалася: у серпні 2020-го вартість піднялася до $1 971.

У 2021 році спостерігалося незначне здешевлення. Проте навесні 2022-го — у березні та квітні — ціна зросла до $1,9 тис. за унцію, що було зумовлено початком повномасштабної війни в Україні.

З вересня по грудень 2022-го золото подешевшало до $1,7 тис., але протягом 2023 року знову почало дорожчати. У грудні вартість унції перевищила $2 тисячі.

Найвищий рівень ціни за минулий рік було зафіксовано в жовтні — $2 690 за унцію. У січні 2024-го золото коштувало вже $2,7 тис., а в лютому ціна зросла до $2,8 тис.

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Джерело: Слово і діло.

Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовини
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