Якою буде ціна на золото у 2025 році — прогноз експертів

Ралі золота у 2024 році стало справді історичним. Жовтий метал досяг нових максимумів, нещодавно вперше в історії досягнувши піку в $2790

З огляду на цей імпульс, увага прикута до того, як далеко золото може зайти у 2025 році, що робить його ціну ключовою сферою уваги.

На сьогоднішній день золото є одним з найбільш ефективних сировинних товарів, ціна на який зросла на 32%, забезпечивши прибутковість для інвесторів.

Забігаючи наперед до 2025 року, сировинний стратег Goldman Sachs Research Ліна Томас поділилася думками про те, чого варто очікувати.

Томас зазначила, що накопичення золота центральними банками в останні місяці могло сприяти зростанню цін на метал у 2024 році, поряд з традиційними факторами, такими як зв’язок між товаром і процентними ставками.

Історично склалося так, що золото як недохідний актив втрачає інтерес інвесторів, коли ставки високі, і стає більш привабливим, коли ставки падають. Дійсно, останнім часом імпульс прискорився після того, як Федеральна резервна система США вперше за чотири роки знизила ставку на тлі ескалації геополітичної напруженості на Близькому Сході.

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Томас прогнозує, що до кінця наступного року метал, ймовірно, досягне оцінки в $3 000 за унцію.

На думку стратега, майбутні президентські вибори в США є одним з ключових факторів для такого «бичачого» прогнозу. Вона зазначила, що невизначеність навколо результатів голосування може підштовхнути інвесторів до традиційних активів-притулків, таких як золото.

«Довгострокові інвестори зараз зацікавлені у триманні золота, оскільки ставки на нього нижчі. У той же час, запаси центральних банків, ймовірно, все ще будуть накопичуватися», — сказала вона.

Експерт з торгівлі сировинними товарами Зафар Шайх, з іншого боку, надав технічний прогноз для золота. У своєму дописі від 31 жовтня Шайх виділив дві критичні цілі розширення Фібоначчі на рівні $2 797 і $3 528.

Коли золото наблизилося до позначки $2 797, він попередив, що є ознаки короткої паузи в його висхідному імпульсі.

Однак аналітик ринку залишається оптимістом, прогнозуючи, що золото може зрости до $3 528 в наступному році.

Наразі увага зосереджена на тому, як метал взаємодіє з опором на рівні $2 800; консолідація нижче цього рівня може призвести до потенційних тривалих втрат.

Нагадаємо, що Tether запускає новий стейблкоїн з прив’язкою до золота. Tether повідомила про офіційний запуск Alloy by Tether, революційного активу, забезпеченого Tether Gold.

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За матеріалами: Finbold.