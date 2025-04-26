Золото може досягти $5 тис. у 2025 році

В останні роки золото взяло на себе завдання виправдати свій високий статус серед активів і перевершило більшість своїх конкурентів

Вражаюче зростання на довгострокових і короткострокових графіках також призвело до ескалації прогнозів цін. Зокрема, сировинному товару знадобилося більше року, щоб досягти своєї мети в $3000, але його прискорене зростання в 2025 році може призвести до ціни в $4000.

З кінця 2023 року експерти, такі як старший стратег Bloomberg з питань сировинних товарів Майк Макглоун, прогнозували зростання до $3000 у кінці 2024 року. Золото, в свою чергу, нарешті перетнуло очікуваний поріг в середині березня поточного року.

З моменту пробиття цього рівня актив лише прискорив своє зростання. Золото подолало відстань між $2000 і $3000 приблизно за 22 місяці, і якщо воно збереже темпи, що спостерігалися в останні тижні, то може досягти $4000 менш ніж за три місяці.

У свою чергу, якщо темпи зростання жовтого металу збережуться, переважні цілі на 2025 рік будуть швидко досягнуті і втратять свою актуальність, що відкриє можливість зростання ціни на цей товар до $5000 до кінця року.

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Ще раз варто зазначити, що швидкість недавнього зростання вказує на те, що досягнення золотом високої мети до жовтня або листопада є цілком ймовірним.

Проте, хоча існує консенсус, що $4000 є реалістичною ціллю на 2025 рік, а інвестиційний стратег Ед Ярдені опублікував прогноз на $5000 на 2026 рік, більш висока цифра видається дещо сумнівною.

Економічна невизначеність стала головним фактором зростання цін на золото. Держави стурбовані рішенням заморозити російські активи, що спричинило масові покупки золота центральними банками. У той же час індивідуальні трейдери все більше побоюються інфляційних ризиків та потенційного підвищення тарифів.

Наразі виглядає малоймовірним, що макроекономічна ситуація залишатиметься настільки складною, щоб обґрунтувати подальше збільшення купівлі золота за вже надзвичайно високими цінами. Це може призвести до економічного краху, що унеможливить накопичення золота в таких обсягах.

Аналогічно, навіть якщо зростання виявиться стійким, $5000 залишається амбітною ціною, оскільки $3500 вже виявилися рівнем, який важко утримати. Протягом декількох годин після перевищення цього рівня золото знову впало в ціні.

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Джерело: Finbold.