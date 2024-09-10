Де в Україні з'явилось найбільше ритейлерів цього року — RAU

За перше півріччя 2024-го в Україні відкрилось у понад три рази більше магазинів у різних сферах ритейлу, ніж закрилось

Станом на червень цього року по Україні працювало 19 555 торговельних точок у восьми основних галузях ритейлу. Це зокрема продовольчий і непродовольчий ритейл, аптечна торгівля, fashion, а також продавці техніки й електроніки, мережі АЗК, магазини з продажу ювелірних виробів та сегмент DIY-мереж.

Про це свідчить опитування RAU, проведене серед 103 членів Асоціації ритейлерів.

Так, кількість магазинів, що працюють, продовжує демонструвати позитивну динамку. За січень-червень 2024 року було відкрито 1196 магазинів, а зачинено з різних причин — 359. Відповідно приріст склав 837 торгових об’єктів.

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Традиційно найбільша кількість магазинів зосереджена в Києві та області – 4537. В столичному регіоні кількість торгових точок за пів року зросла на 206 (враховуючи закриті за цей час магазини). Це більш ніж удвічі перевищує «чистий приріст» у Дніпропетровській області (+86) та майже вшестеро – у Львівській (+37), де наразі працює 1900 торговельних точок та 1768 відповідно.

Більше тисячі магазинів також працює в Одеській та Харківській областях. А разом ці п’ять регіонів концентрують більш ніж половину (54%) всіх магазинів опитаних ритейлерів. Через постійні обстріли в Харківській області не відбулося фактичного приросту кількості нових точок. Водночас в Одесі та області концентрація ритейлу підвищилася.

Скорочення кількості магазинів зафіксовано тільки на Донеччині, а на Херсонщині навпаки — є навіть невеликий приріст. В решті областей при порівняній кількості роздрібних точок найкраще співвідношення відкритих до закритих магазинів фіксується на Миколаївщині, Волині та Житомирщині.

Нагадаємо, загальний дохід лідерів роздрібної торгівлі в Україні за минулий рік зріс на 23%. Однак за рівнями доходу та чистого прибутку лідерські позиції займають різні ритейлери. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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