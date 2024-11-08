У Києві пройде міжнародна виставка-форум INVESTMAN EXPO для інвесторів

21 листопада стартує масштабна Міжнародна виставка-форум INVESTMAN EXPO — головна подія для інвесторів та підприємців, що прагнуть нових можливостей в Україні та за її межами

Цьогоріч INVESTMAN EXPO об’єднає підприємців та інвесторів з України й закордону для рекордної за масштабами події, що відкриває нові перспективи для бізнесу та інвестицій. В одному місці збереться рекордна кількість бізнесменів та чимало інвестиційних можливостей, продуктів та сервісних рішень.

Відтак, учасники виставки перевстановлять рекорд України в категорії «Масові заходи — найбільша кількість інвестиційних проєктів, представлених одночасно на одному заході». Компанії-учасники увійдуть до Книги рекордів України й будуть відзначені дипломом рекордсменів.

Під час виставки-форуму відбудуться панельні дискусії на актуальні теми щодо технологій подвійного призначення (Dual-use) та оборонних технологій, інновацій, інвестицій у землю, нерухомості та франчайзингу. На форумі йтиме мова також про нові ринки і перспективи, які з’явилися цьогоріч в Україні — технології CBD (медичного та технічного канабісу).

Читайте також: Асоціація «ЄМА» проведе Open Finance & Payments Summit 2024 в Києві

Не оминуть й інвестиції у культуру та мистецтво: на виставці відбудеться панельна дискусія, прем’єра кліпу від MELOVIN та виступ гурту DIBROVA.

Важлива частина заходу — благодійність: усі відвідувачі та учасники форуму матимуть змогу підтримати Сили оборони України.

INVESTMAN EXPO відбудеться 21 листопада 2024 року, з 10:00 до 19:00.

Локація: КВЦ “Парковий”, Київ, Паркова дорога, 16-а.

Захід об’єднає понад 1000 інвесторів, більше ніж 50 компаній-учасників та понад 10 годин якісного контенту та нетворкінгу. Серед гостей будуть підприємці та власники бізнесів, інвестори, представники фондів та організацій, керівники компаній (C-level), представники державних установ, донорських програм і фінансових інституцій та інші.

Мета INVESTMAN EXPO — підняти культуру інвестування на новий рівень. Досвідчені інвестори знайдуть нові можливості для диверсифікації портфелів, а початківці — необхідні знання та контакти для успішного старту в фінансовому світі.

Придбати квитки за спеціальною ціною можна до 10 листопада за посиланням.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Тіньовий банкінг та його роль у сучасній світовій фінансовій системі

Перший в Європі банк запустив відкритий банкінг Mastercard

Парний трейдинг: як заробляти на різниці цін активів