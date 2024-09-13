Асоціація «ЄМА» проведе Open Finance & Payments Summit 2024 в Києві

14 листопада 2024 року Асоціація «ЄМА» проведе Open Finance & Payments Summit 2024 — першу міжнародну конференцію, присвячену впровадженню та роботі відкритого банкінгу в Україні, розвитку інновацій в платежах та фінансах. Титульний партнер конференції — компанія Mastercard

На учасників чекає занурення у світ інноваційних платежів, відкритий діалог між учасниками ринку про майбутнє українського банкінгу, обговорення та аналіз трендів, викликів та можливостей, цікаві доповіді від українських та європейських експертів.

Головні теми конференції:

і нновації в дії: як специфікації від Open API Group трансформують платіжний ландшафт України;

Payments-as-a-Service: перезапуск платежів! Хто стане лідером;

відкриті фінанси vs. відкритий банкінг: розкриваючи суть та обираючи приоритети. Які Нові правила гри чекають індустрію;

хмарні технології на службі Payments-as-a-Service: кейси успішного впровадження з усього світу. Як досягати ефективності та масштабування;

Open Banking MVP: від мрії до реальності! Рецепти успіху від українських акул;

Open talks з НБУ: відкритий діалог про майбутнє відкритого банкінгу. Представники департаментів НБУ (платежі, розвиток, ліцензування, безпека) коментують питання, зібрані та підготовлені учасниками ринку.

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Конференція відбудеться в гібридному форматі оффлайн+онлайн форматі в приміщенні Unit City (Київ). Будівля має надійне укриття на випадок повітряної тривоги, тож всі необхідні заходи безпеки для гостей заходу будуть забезпечені в повній мірі. Реєстрація та квитки за посиланням.

Нагадаємо, що UPC запускає першу в Україні платформу Open Banking. Компанія UPC (Ukranian Processing Center), визнаний лідер українського фінансового ринку, офіційно оголошує про запуск першої в Україні платформи Open Banking, яка відкриває нові можливості для користувачів та партнерів.

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