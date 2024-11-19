Open Banking і сервіс BNPL

Ігор Горін

Керівник зі стратегічного розвитку в UPC

Основна мета Open Banking — полегшувати безпечний обмін фінансовими даними зі сторонніми організаціями за допомогою відритих протоколів API. Даючи згоду на обмін своєю фінансовою інформацією з сторонніми провайдерами, клієнти отримують доступ до більш якісних фінансових послуг.

На практиці це означає, що Open Banking дозволяє компаніям, що надають фінансові послуги, розширювати свої пропозиції та урізноманітнювати продукти. З іншої сторони, клієнти повністю контролюють використання своїх даних а при необхідності, в любий час, можуть відключити послугу за бажанням.

На разі, на ринку, йде стрімке зростання сервісу BNPL (Buy Now Pay Later), а такі проблеми, як зростання боргу, пропущені платежі та відсутність фінансової прозорості, стають все більш актуальними. Кредиторам важко точно оцінити кредитний ризик, а споживачі, спокушені легкістю затримки платежів, часто опиняються у фінансовій скруті. Саме тут на перший план виходить Open Banking, який пропонує спосіб покращити ландшафт BNPL.

Чому саме для BNPL?

На відміну від інших видів кредитування, сервіс оплати частинами вимагає оперативного, практично онлайн прийняття рішення. Якість і швидкість аналізу фінансового стану клієнта виходять на перше місце.

Наразі, при наданні сервісу BNPL, як правило, застосовується інформація з Бюро кредитних історій. Це дає можливість відносно швидко оцінити кредитоспроможність клієнта. Але що робити, якщо про клієнта нема інформації в Бюро кредитних історій? Як оцінити кредитоспроможність на основі його поточного стану?

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Рішення можна побудувати на основі аналізу поточних доходів та витрат клієнта, на основі стандартизованої виписки по рахункам за достатній період, через сервіс Open Banking.

Це надає наступні переваги:

Актуальність даних: Виписка по рахунку містить найсвіжішу інформацію про фінансову активність клієнта. Деталізація транзакцій: Дає можливість бачити конкретні витрати та доходи, що дозволяє краще зрозуміти фінансові звички клієнта. Оцінка поточної ліквідності: Відображає реальний стан рахунку та доступних коштів на даний момент. Фінансовий потік: Дозволяє аналізувати регулярність і розмір надходжень та витрат. Перевірка платіжної дисципліни: Можна оцінити, як клієнт здійснює регулярні платежі, наприклад, комунальні послуги, оренда тощо.

Таким чином, маючи доступ до фінансових даних у режимі реального часу, постачальники BNPL можуть отримати більш чітке та точне уявлення про поточне фінансовий стан клієнта.

З доступом до фінансових даних як у первісному, так і в агрегованому, категоризованому вигляді, кредитори тепер можуть аналізувати повну фінансову інформацію клієнта. Дані навіть можуть автоматично загружатись в моделі оцінки клієнтів, що спрощує збір інформації та процес оцінки ризиків. А застосування АІ для агрегації даних по витратам та доходам дає принципово іншу якість та оперативність в аналізі платоспроможності клієнта.

Чому кредитори досі не користуються оцінкою клієнтів на основі даних про доходи та витрати?

Наразі надання цієї інформації не стандартизовано, пов’язано з ручною обробкою даних, складно і не зручно для клієнтів. При чому прийняття швидкого рішення про кредитування для цього сервісу являється ключовим. Застосування Open Banking робить цей процес практично онлайновим, безшовним та простим для клієнтів, легко автоматизується за рахунок застосування єдиних форматів і легко обробляється і піддається аналізу навіть з застосуванням АІ.

Крім того, застосування єдиної точки входу, єдиного HUB-у для доступу в усі системи Open Banking українських банків, наприклад One Link UA від UPC, надасть можливість отримання стандартизованої, структурованої інформації для легкої обробки.

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Можливості для кредиторів

Для кредиторів інтеграція Open Banking надає нові можливості. Зниження ставок за рахунок більш якісної оцінки кредитоспроможності дає можливість знизити витрати торговцям, а кінцевим покупцям отримати більш привабливу ціну товарів/послуг.

Окрім цього, це дозволяє їм вийти на ринок «кредитно-невидимих» — осіб, які можуть не мати традиційної кредитної історії, але є надійними позичальниками, якщо дивитися на них через призму фінансових даних у реальному часі.

Завдяки Open Banking кредитори можуть створювати більш інклюзивні кредитні моделі, які обслуговують ширше коло клієнтів. Мова йде не тільки про зниження ризиків, йдеться про розширення доступу до кредитів у спосіб, який є об’єктивнішим і точнішим.

Кредитори також можуть отримати вигоду від швидкості прийняття рішень на основі даних. Використання даних про транзакції в режимі реального часу може значно скоротити час, необхідний для прийняття кредитних рішень. Це не тільки покращує клієнтський досвід, а й зміцнює відносини між споживачами та фінансовими установами. Коли рішення приймаються швидко і точно, споживачі з більшою ймовірністю довіряють бренду і залишаються вірними йому.

Основна ж перевага для кредиторів в більш якісному кредитному портфелі, що знижує витрати на NPL (резерви, робота по поверненню).

Висновок

Сервіс BNPL зараз на етапі бурного зростання. Він надає споживачам зручність і гнучкість, але також ставить нові завдання у сфері кредитного управління та фінансової стабільності. Open Banking може допомогти вирішити ці виклики, покращуючи оцінку кредитних ризиків, сприяючи доступності фінансів та захищаючи фінансове здоров’я споживачів.

Зростання BNPL потребує інтеграції Open Banking для забезпечення стійкого розвитку. Майбутнє кредитування буде засноване на даних у реальному часі, і ті, хто адаптується, будуть лідерами галузі.

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