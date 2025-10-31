close-btn
Фінанси, що формують майбутнє: підсумки 23rd Ukrainian CFO Forum

31.10.2025 21:00
Микола Деркач

Попри виклики війни та економічної турбулентності, українська бізнес-спільнота продовжує об’єднуватися задля спільної мети — створення сталого фінансового майбутнього

Фінанси, що формують майбутнє: підсумки 23rd Ukrainian CFO Forum

23rd Ukrainian CFO Forum, зібрав у Києві та онлайн 729 учасників. Протягом 20 годин тривала практична програма, яку підготували для учасників понад 60 відомих спікерів. Це був потужний діалог між фінансовими лідерами, аналітиками, інвесторами та CEO з усієї України.

Форум став простором, де стратегічне мислення, аналітика, технології та людяність поєдналися в одному векторі — розвитку фінансів як рушійної сили трансформацій.

«Не треба боятися ризиків, треба їх використовувати», — надихнув і замотивував професор МІБ Володимир Савчук.

Дводенна подія об’єднала керівників фінансових функцій Нова пошта, McDonald’s, Philip Morris, Danone, Rozetka-EVO, Comfy, Metinvest Group, Nemiroff, LPP Ukraine, Roshen, Brocard, DVL, Novus, Фора, Фокстрот, Uklon та інших провідних компаній. CFO, CEO та фінансові директори обговорювали нові моделі управління, інвестиційні стратегії, антикризові інструменти й роль фінансів у формуванні стратегій сталого зростання.

«Небезпека російського ПЗ дійсно є і держава, нарешті, це збагнула і запровадила новий законопроєкт. Тому, я думаю, що до 2030 року українські компанії мають знайти альтернативні джерела», — Дмитро Попінако, CEO Innoware.

У центрі обговорення були питання цифрової трансформації, управління ризиками, комплаєнсу та аналітичної культури. Партнери форуму — Innoware, IT-Enterprise, SMART business, Business Evolution, Sapiens Tech, Eigenmethod, MODUS X, «Вчасно» — представили практичні кейси з автоматизації, хмарних рішень і побудови фінансових систем нового покоління, що допомагають бізнесу діяти швидше, точніше й ефективніше.

Фінанси, що формують майбутнє: підсумки 23rd Ukrainian CFO Forum

«Хто такий фінансовий директор? Фінансовий директор — це той, хто балансує ресурси та стежить за оптимальною ефективністю», — зазначає Роман Яворський, ССО IT-enterprise.

Темі управління ризиками та комплаєнсу присвячувалися окремі дискусії. Представники Payoneer та AC Crowe Ukraine поділилися практиками контролю, перевірки контрагентів і впровадження превентивних фінансових рішень.

«Cash is a new oxygen і тому роль фінансового лідера сьогодні — забезпечити компанії стабільне «дихання» в умовах невизначеності, підтримуючи баланс між гнучкістю, ефективністю та зростанням», — дуже влучно зазначив Євген Бойко, Член наглядової ради, CFO Electro Cable Group.

Особливу увагу отримала тема стійкості бізнесу та відповідального лідерства. ПУМБ, фінансовий партнер форуму, продемонстрував, як системність і підтримка корпоративних клієнтів стають запорукою відновлення економіки навіть у період невизначеності.

«Економіка України не є вже про виживання, але про стійкість», — зазначила директорка департаменту корпоративного бізнесу ПУМБ Галина Онищук.

Учасники форуму також долучилися до благодійного збору на придбання дрону для Збройних Сил України, який став невід’ємною частиною події — як символ спільної стійкості та вдячності тим, хто захищає можливість працювати й розвиватися. Для збору коштів було обʼявлено про благодійний аукціон з автентичними та вишуканими лотами, кошти з продажу яких йшли на підтримку Збройних Сил України.

Форум традиційно об’єднав широку спільноту партнерів, які зробили цю подію можливою. Організатори FAService висловлюють щиру подяку ПУМБ, Asters, Business Evolution, AC Crowe Ukraine, Innoware, Payoneer, SMART business, EigenMethod, EBS, Tomcas, «Вчасно», MODUS X, ABM Cloud, Sapiens Tech, IT-Enterprise, INGO, Neurotrack, Arzinger, ACCA, Glenmorangie, Ascania Group, Lavazza, My Water Shop, Diia City Union, Silpo Voyage, Вина Світу, Andreas Moskin та іншим компаніям, які підтримали розвиток фінансової спільноти України.

«CFO повинен драйвити трансформацію», — впевнений Андрій Шевцов, фінансовий директор Обʼєднаного ГЗК Metinvest Group.

23rd Ukrainian CFO Forum ще раз підтвердив, що фінансові лідери України здатні не лише рахувати цифри, а й створювати майбутнє — через стратегії, рішучість і людяність.

Більше про подію, спікерів і партнерів — на сайті https://cfo.ua/2025. Фотозвіт за посиланням.

