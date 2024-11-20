Платіжний метод BankPay від Portmone: нова епоха у сфері онлайн-розрахунків

Українська компанія Portmone презентувала декілька днів тому унікальний метод BankPay, що дозволяє оплачувати рахунки через сканування QR-коду без введення реквізитів і проходження додаткових перевірок під час виконання транзакцій

Платежі, суть яких полягає в переказі коштів з рахунку на рахунок, давно використовуються в Європі. Нарешті й в Україні з’явився FinTech-продукт, що надає можливість здійснювати грошові розрахунки у форматі IBAN 2 IBAN. Щоб успішно розрахуватися за товар або послугу, клієнтові потрібно просканувати QR-код, згенерований платіжною системою, перейти у банківський застосунок і завершити операцію. Інноваційне рішення вже доступне мерчантам Portmone. Аналоги BankPay, що наразі існують в Україні, перебувають на етапі тестування.

Як було зазначено вище, принцип роботи BankPay передбачає переказ коштів з банківського рахунку платника на рахунок отримувача з застосуванням простих механізмів ініціювання транзакцій та автоматичного обміну реквізитами. Новий для українського ринку платіжний метод відповідає задекларованим стандартам QR від Нацбанку.

Наразі Україна впевнено рухається у напрямку фінансової євроінтеграції та має певні зобов’язання щодо впровадження розрахунків IBAN 2 IBAN (інша назва — account-to-account). Масштабний запуск миттєвих платежів на базі СЕП* запланований на початок 2025 року.

*СЕП НБУ — система електронних платежів, створена для здійснення грошових переказів з рахунку на рахунок у межах України.

Як працює новий механізм онлайн-оплат

Алгоритм розрахунків із застосуванням BankPay дуже простий.

Після вибору певного товару чи послуги клієнт переходить на сторінку оплати. Поряд з іншими методами здійснення платежу система пропонує BankPay. Обравши цей спосіб, платник вказує операційну систему свого девайсу та банк, у застосунку якого буде підтверджена транзакція. Після виконання клієнтом перелічених кроків система генерує QR-код, що сканується камерою гаджета. Платник переходить у банківський застосунок і підтверджує транзакцію. Списана з його балансу сума надходить на розрахунковий рахунок отримувача.

Жодних реквізитів вводити не потрібно, оплата здійснюється я за лічені хвилини та вважається завершеною після надходження коштів на рахунок компанії. Повідомлення про це надходить у кабінет мерчанта на бізнес сторінці сайту portmone.com або на сервер компанії (для API інтеграцій).

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Переваги технології BankPay для бізнесу

Застосування інноваційного методу суттєво спрощує процес приймання оплат продавцями й надавачами послуг, а їхнім клієнтам дозволяє обирати максимально зручний та безпечний інструмент для здійснення розрахунків. Підтвердження транзакції в банківському застосунку є надійною гарантією захисту особистих даних і прозорості фінансової операції для обох сторін фінансової операції.

Компанії та підприємці, що обирають BankPay, мають змогу оцінити також інші його переваги, яких чимало:

низький тариф за користування методом;

надійність операції. Оплата надходить з перевірених рахунків, відсутність 3D-верифікації пришвидшує процес оформлення замовлення;

покращення конверсії завдяки зручності оплат для клієнтів;

зменшення лімітних ризиків. Ймовірність спрацювання обмежень щодо розміру переказу мінімальна;

відсутність необхідності в РРО/ПРРО. Оскільки кошти переказується безпосередньо з рахунку на рахунок, потреби у фіскалізації оплати немає;

швидке повернення платежу. У разі його оформлення гроші на рахунок платника надходять уже наступного дня;

відсутність чарджбеку. На відміну від карткових транзакцій можливості скасування оплати після здійснення переказу IBAN 2 IBAN не передбачено.

Сьогодні стандарт оплати за QR-кодами підтримують «ПриватБанк», Monobank, ПУМБ, OTP Bank, Crédit Agricole, Sense Bank і низка інших установ. Актуальний перелік доступний на сайті Національного банку.

Хочете бути на декілька кроків попереду конкурентів?

BankPay від Portmone — це чудова можливість збільшити грошовий потік компанії, спростити процес прийняття і контролю оплат. Встигніть скористатися нею одними з перших і підключайте метод за посиланням.

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