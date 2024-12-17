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PaySpace Magazine Awards 2024: час голосувати за найкращих

17.12.2024 13:26
Микола Деркач
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Голосування за фінтех-лідерів PaySpace Magazine Awards 2024 триває! Саме зараз ви можете підтримати улюблені компанії та експертів, які змінюють фінансову індустрію України. Ваш голос — крок до визнання найкращих!

PaySpace Magazine Awards 2024: час голосувати за найкращих

Другий етап PSM Awards стартував 3 грудня 2024 року, і вже зовсім скоро відбудеться підбиття підсумків і урочисте нагородження переможців. Під час визначення найкращих буде враховано голоси користувачів, редакції та експертного журі, склад якого оголосять лише після завершення голосування.

Щоб проголосувати за свого фаворита, відвідайте сайт Премії та авторизуйтеся. Зверніть увагу: у кожній категорії можна підтримати лише одного номінанта!

Нагадаємо, що цього року передбачено 24 номінації:

  • Найкращий партнер бізнесу з прийому платежів
  • Найкращий сервіс для онлайн-платежів
  • Найкращий банк для ФОП
  • Найкращий цифровий банк
  • Найкращий кредитний продукт для бізнесу
  • Найкращий кредитний банківський продукт для фізичних осіб
  • Найкращий банк-еквайєр
  • Найкращий сервіс мікрокредитування
  • Найкращий TechFin-проєкт
  • Найкращий процесинг
  • Найкраще рішення для прийому платежів офлайн
  • Стартап року
  • Найкращий сервіс онлайн-ідентифікації у банках
  • Найкраще фінтех-рішення для благодійності
  • Найкращий криптопроєкт
  • Експерт року
  • Найкращий оператор у сфері міжнародних платежів
  • Найкращий ШІ-проєкт у фінтех
  • Найкращий маркетплейс
  • Найкращий мобільний застосунок у e-commerce і ритейлі
  • Найкращий КСВ проєкт
  • Найкраще SaaS-рішення у фінтех
  • Найкраща програма лояльності
  • Найкращий інфраструктурний провайдер

Читайте також: Урочисте нагородження переможців PSM Awards 2023: репортаж з церемонії

Підтримайте провідні Fintech-бренди України — голосуйте за улюблені компанії та авторитетних експертів у рамках PaySpace Magazine Awards 2024!

За підтримки Асоціації ЄМА, Асоціації українських банків та Європейської Бізнес Асоціації.

Інформаійні партнери: Delo.ua та Shop–Express.

Хочете бачити себе в списку партнерів PSM Awards або маєте запитання? Звертайтеся на пошту iryna.tolochko@psm7.com.

Як проходила нагорода переможців PaySpace Magazine Awards 2023 дивіться в трансляції:

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Рубрики: FinTechНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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