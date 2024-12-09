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Кого та на скільки оштрафував НБУ у листопаді

09.12.2024 9:40
Ольга Деркач
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Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ) у листопаді 2024 року застосував до трьох банків та двох небанківських фінансових установ заходи впливу

Кого та на скільки оштрафував НБУ у листопаді

Кого та на скільки оштрафував НБУ у листопаді Фото: bank.gov.ua

АТ «БАНК АЛЬЯНС» оштрафовано на 15 051 000,00 грн за порушення вимог: 

  • неналежне виконання обов’язків щодо посиленої перевірки клієнтів із високим ризиком ділових відносин (ч. 1 ст. 12 Закону про ПВК/ФТ);
  • недостатній моніторинг існуючих клієнтів та їхніх фінансових операцій, зокрема, перевірка відповідності операцій інформації про клієнта та джерело коштів (п. 4 ч. 2 ст. 8 Закону про ПВК/ФТ);
  • ігнорування ризик-орієнтованого підходу у діяльності банку (ч. 1 та 2 ст. 7 Закону про ПВК/ФТ);
  • надання недостовірної інформації Національному банку щодо дотримання законодавства у сфері ПВК/ФТ, що порушує вимоги п. 15 ч. 2 ст. 8 Закону про ПВК/ФТ та п. 41 розділу IV Положення НБУ №90 від 30.06.2020.

До АТ КБ «ПриватБанк» було застосовано штраф та письмове застереження.

Штраф 10 000 000 грн за:

  • неналежну перевірку нових і наявних клієнтів (п. 4 ч. 2 ст. 8 Закону про ПВК/ФТ);
  • невиконання посилених заходів перевірки клієнтів із високим ризиком ділових відносин (ч. 1 ст. 12 Закону про ПВК/ФТ).

Письмове застереження за:

  • відсутність належних внутрішніх документів і процедур для ефективного управління ризиками (абз. 1 і 2 ч. 1 ст. 8 Закону про ПВК/ФТ);
  • невиконання додаткових заходів перевірки клієнтів, які є політично значущими особами, їхніми родичами або пов’язаними особами (ч. 14 ст. 11 Закону про ПВК/ФТ);
  • невиявлення фінансових операцій, що підлягають моніторингу, зокрема автоматизованими засобами (п. 6 ч. 2 ст. 8 Закону про ПВК/ФТ);
  • несвоєчасне повідомлення про порогові фінансові операції (пп. «б» п. 8 ч. 2 ст. 8 та ч. 1 ст. 20 Закону про ПВК/ФТ);
  • ігнорування ризик-орієнтованого підходу у діяльності (ч. 1 і 2 ст. 7 Закону про ПВК/ФТ).

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АТ «АСВІО БАНК» отримав штраф у розмірі 2 449 556 грн за такі порушення:

  • ігнорування ризик-орієнтованого підходу;
  • невиявлення або несвоєчасне виявлення критеріїв ризику;
  • несвоєчасна переоцінка рівня ризику клієнта на неприйнятно високий (ч. 1 і 2 ст. 7 Закону про ПВК/ФТ);
  • неналежна перевірка клієнтів (п. 4 ч. 2 ст. 8 Закону про ПВК/ФТ).

До ТОВ «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» було застосовано такі санкції:

Штраф у розмірі 15 353 950 грн за:

  • неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу (п. 2 ч. 2 ст. 8 Закону про ПВК/ФТ), що спричинило: порушення ризик-орієнтованого підходу до клієнтів, неналежну розробку, впровадження та оновлення внутрішніх документів, недостатню перевірку нових і наявних клієнтів, неналежну документацію заходів із виконання вимог законодавства, недотримання вимог щодо зберігання документів і даних, непроведення внутрішніх перевірок діяльності на відповідність законодавству, невиконання управління ризиками, пов’язаними з інформаційними продуктами, неналежне запровадження системи автоматизації для моніторингу фінансових операцій.

Письмове застереження за:

  • відсутність навчання працівника, відповідального за фінансовий моніторинг, у встановлений строк (п. 23 ч. 2 ст. 8 Закону про ПВК/ФТ);
  • невідображення результатів перевірки клієнта в його анкеті (п. 20 додатка 1 Положення № 107).

ПрАТ «УФГ» отримав штраф у розмірі 255 000 грн та письмове застереження

Штраф за:

  • невиконання належної перевірки нових клієнтів, зокрема, ідентифікації та верифікації відповідно до вимог законодавства (п. 4 ч. 2 ст. 8 Закону про ПВК/ФТ);
  • неналежну розробку та впровадження внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ (ч. 1 ст. 8 Закону про ПВК/ФТ).

Письмове застереження за:

  • невиявлення, нереєстрацію та неповідомлення про фінансові операції, що підлягають моніторингу, зокрема порогові (п. 6, 7, 8 ч. 2 ст. 8, абз. 5 ч. 1 ст. 20 Закону про ПВК/ФТ).

Нагадаємо, загальні обсяги активів надавачів небанківських фінансових послуг в III кварталі збільшилися на 5,7%. Зростання зафіксовано в усіх сегментах ринку, крім кредитних спілок.

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Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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