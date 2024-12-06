close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ анулював ліцензії та виключив з реєстру кілька фінкомпаній

06.12.2024 19:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Національний банк України (НБУ) вирішив анулювати ліцензії чотирьом небанківським фінансовим установам та виключити їх з Держреєстру фінансових установ, а ще семи — змінив обсяг ліцензій

НБУ анулював ліцензії та виключив з реєстру кілька фінкомпаній

Фото: bank.gov.ua

Так, на підставі власних заяв установ НБУ анулював ліцензії:

  • ТОВ «ФАСТ КРЕДИТ» — на діяльність фінкомпанії з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги: надання коштів та банківських металів у кредит;
  • ПТ «ЛОМБАРД «ФОРУМ» (МИХАЙЛЕНКО І К) — на діяльність ломбарду з правом надання фінансової послуги: надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

У зв’язку з анулюванням ліцензії вказані компанії були також виключені з Державного реєстру фінансових установ.

Також НБУ ухвалив рішення про анулювання ліцензії на здійснення діяльності зі страхування та виключення з Держреєстру фінустанов ТДВ «СК «ІНТЕХ» на підставі поданої заяви.

Вас може зацікавити: НБУ застосував захід впливу до фінкомпанії: причина

Водночас регулятор анулював ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив з реєстру на підставі заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану, КРЕДИТНУ СПІЛКУ «ФОРУМ-КРЕДИТ». Компанія мала ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання коштів та банківських металів у кредит та залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

Крім того, на підставі власних заяв НБУ погодив зміни обсягу ліцензій з виключенням відповідних послуг таким установам:

  • ТОВ «КАПІТАЛ-ФІНАНС», ТОВ «ФК «ЮНІВЕРСАЛ КОМПАНІ», ТОВ «ФК «СОЛІД ГРУП», ТОВ «ЕФ ЕС ДЖИ» — фінансовий лізинг;
  • ТОВ «ФК «Ю-БЕЙС» — факторинг;
  • ТОВ «БІГ ФІНАНС КОМПАНІ» — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;
  • ТОВ «КУ «КАПІТАЛ-КРЕДИТ» — фінансовий лізинг, факторинг.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 3 грудня.

Нагадаємо, загальні обсяги активів надавачів небанківських фінансових послуг в III кварталі збільшилися на 5,7%. Зростання зафіксовано в усіх сегментах ринку, крім кредитних спілок.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ змінив деякі валютні обмеження

Скільки прибутку отримали банки у 2024 році — НБУ

Коли реальна зарплата в Україні перевищить довоєнний рівень — прогноз НБУ

Джерело: НБУ

Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
НБУ презентував памʼятну монету до Дня Збройних Сил України 06.12.2024

НБУ презентував памʼятну монету до Дня Збройних Сил України
НБУ визнав неплатоспроможним один з українських банків 05.12.2024

НБУ визнав неплатоспроможним один з українських банків
НБУ застосував захід впливу до фінкомпанії: причина 04.12.2024

НБУ застосував захід впливу до фінкомпанії: причина
НБУ розширив ліцензію державній фінкомпанії 04.12.2024

НБУ розширив ліцензію державній фінкомпанії
Як українці витрачають гроші з карток — дані НБУ 03.12.2024

Як українці витрачають гроші з карток — дані НБУ
НБУ оновив критерії ризику фінкомпаній: що змінилось 03.12.2024

НБУ оновив критерії ризику фінкомпаній: що змінилось
Вибір редакції
Всі
Чорна п’ятниця 2024: що купували українці у Rozetka, Foxtrot, Алло та через monobank
ТОП статей 05.12.2024

Чорна п’ятниця 2024: що купували українці у Rozetka, Foxtrot, Алло та через monobank

 Конференція АУБ «Фінансовий сектор України 2024: підсумки, виклики, прогнози» — огляд панельних дискусій та інтерв’ю спікерів
ТОП статей 04.12.2024

Конференція АУБ «Фінансовий сектор України 2024: підсумки, виклики, прогнози» — огляд панельних дискусій та інтерв’ю спікерів
Останні новини
Сьогодні  19:40

НБУ анулював ліцензії та виключив з реєстру кілька фінкомпаній

 Сьогодні  19:00

НБУ презентував памʼятну монету до Дня Збройних Сил України

 Сьогодні  18:20

Заснована українцями GitLab обрала нового CEO: хто ним став

 Сьогодні  17:40

Криптотрейдер перетворив $450 тис. на $8 млн завдяки мемкоїну

 Сьогодні  17:00

Обсяг криптовалютної торгівлі вперше перевищив $10 трлн

 Сьогодні  15:40

Київстар підіймає ціни на 25%: які тарифи здорожчали

 Сьогодні  15:00

Український ШІ-стартап Healthy Mind залучив $1 млн

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber