НБУ анулював ліцензії та виключив з реєстру кілька фінкомпаній

Національний банк України (НБУ) вирішив анулювати ліцензії чотирьом небанківським фінансовим установам та виключити їх з Держреєстру фінансових установ, а ще семи — змінив обсяг ліцензій

Так, на підставі власних заяв установ НБУ анулював ліцензії:

ТОВ «ФАСТ КРЕДИТ» — на діяльність фінкомпанії з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги: надання коштів та банківських металів у кредит;

ПТ «ЛОМБАРД «ФОРУМ» (МИХАЙЛЕНКО І К) — на діяльність ломбарду з правом надання фінансової послуги: надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

У зв’язку з анулюванням ліцензії вказані компанії були також виключені з Державного реєстру фінансових установ.

Також НБУ ухвалив рішення про анулювання ліцензії на здійснення діяльності зі страхування та виключення з Держреєстру фінустанов ТДВ «СК «ІНТЕХ» на підставі поданої заяви.

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Водночас регулятор анулював ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив з реєстру на підставі заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану, КРЕДИТНУ СПІЛКУ «ФОРУМ-КРЕДИТ». Компанія мала ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання коштів та банківських металів у кредит та залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

Крім того, на підставі власних заяв НБУ погодив зміни обсягу ліцензій з виключенням відповідних послуг таким установам:

ТОВ «КАПІТАЛ-ФІНАНС», ТОВ «ФК «ЮНІВЕРСАЛ КОМПАНІ», ТОВ «ФК «СОЛІД ГРУП», ТОВ «ЕФ ЕС ДЖИ» — фінансовий лізинг;

ТОВ «ФК «Ю-БЕЙС» — факторинг;

ТОВ «БІГ ФІНАНС КОМПАНІ» — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;

ТОВ «КУ «КАПІТАЛ-КРЕДИТ» — фінансовий лізинг, факторинг.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 3 грудня.

Нагадаємо, загальні обсяги активів надавачів небанківських фінансових послуг в III кварталі збільшилися на 5,7%. Зростання зафіксовано в усіх сегментах ринку, крім кредитних спілок.

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Джерело: НБУ