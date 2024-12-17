НБУ виявив порушення в роботі шести фінкомпаній

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до шести фінансових установ, а ще одній фінансовій компанії відмовив у продовженні строку виконання рішення регулятора

За порушення пруденційних вимог заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених порушень, застосовані до таких фінансових компаній:

ТОВ «АЛЬТАФІНАНС»;

ТОВ «НСТ ГРУП»;

ТОВ «КРЕДІТ ПАРТНЕРС».

Також Нацбанк застосував захід впливу у вигляді вимоги вжити заходів для усунення порушень до ТОВ «ФК «ВЕСТМІНСТЕР», яке порушило норми про регулювання діяльності фінансових компаній, які мають право здійснювати діяльність з надання гарантій.

Зазначені установи зобов’язані вжити заходів для виправлення виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства до 13 січня 2025 року.

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Також НБУ анулював ліцензії фінансовій компанії та ломбарду у зв’язку з невиконанням рішення регулятора:

ТОВ «ФК «ІНВЕСТИЦІЙНІ РІШЕННЯ ТА СТРАТЕГІЇ» анульовано ліцензію з правом здійснення діяльності з надання таких фінпослуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг;

ПТ «СОЛОД ОЛЕКСАНДР І СОЛОД ТЕТЯНА «ЮГ-ЛОМБАРД» анульовано ліцензію з правом здійснювати діяльність з надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

Заходи впливу застосовано у зв’язку з неподанням до НБУ звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) за 2023 рік. Раніше до них вже були застосовані заходи впливу у вигляді вимог вжити заходів, однак компанії це проігнорували.

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Крім того, 25 листопада НБУ застосував до ТОВ «КРЕДО СОЛЮШНС» захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів для виправлення виявлених порушень до 20 грудня. Однак компанія подала до Нацбанку клопотання про продовження строку виконання рішення. Регулятор опрацював подані документи та вирішив відмовити в продовженні строку виконання зазначеної вимоги.

Всі вищевказані рішення були ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 16 грудня. Вони набирають чинності з 17 грудня.

Нагадаємо, Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ) у листопаді 2024 року застосував до трьох банків та двох небанківських фінансових установ заходи впливу.

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Джерело: НБУ