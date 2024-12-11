НБУ анулював ліцензію фінкомпанії: причина

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до 14 фінансових компаній та 1 ломбарду, а ще одній фінансовій компанії анулював ліцензію на діяльність

Регулятором було застосовано заходи впливу до 15 фінустанов за виявлені під час безвиїзного нагляду факти порушень вимог законодавства з питань регулювання ринків небанківських фінансових послуг.

Так, за порушення пруденційних вимог заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених порушень, застосовані до:

ТОВ «АССІСТ ФІНАНС»;

ТОВ «ДІАМАНТ +»;

ТОВ «ФК «МЕДІАНА ІНВЕСТ»;

ТОВ «БІГ ФІНАНС КОМПАНІ»;

ТОВ «ФК «ВЕНЕРА ФІНАНС»;

ТОВ «ТОПЛАЙН ФІНАНС»;

ТОВ «ФК «МАНІБІГУТ»;

ТОВ «БРЕНД ЛІЗИНГ»;

ТОВ «ФК «СВАРОГ ФІНАНС»;

ПТ «7КАРАТ» ЛИСЕНКО О.О. І КОМПАНІЯ»;

ТОВ «ФК «ДАСТЕР КАПІТАЛ»;

ТОВ «ОЛІМП-ФІНАНС»;

ТОВ «СЕНТ ПРО»;

ТОВ «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ».

Зазначені фінкомпанії зобов’язані вжити заходів для усунення виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства до 6 січня 2025 року.

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Водночас ломбард — ТОВ «ФІНІНВЕСТ ГРУП» — зобов’язаний вжити заходів для виправлення виявлених порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 20 січня 2025 року.

Також НБУ анулював ТОВ «ЛІАРД ФІНАНС» ліцензію на діяльність фінкомпанії з правом здійснення діяльності з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

Ще 28 жовтня до вказаної установи застосували захід впливу про вимоги вжиття заходів для виправлення виявлених порушень. Однак компанія не надала в установлений Нацбанком термін інформацію / документи / пояснення з питань своєї діяльності. Порушення не було усунуте.

Всі вказані рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 9 грудня. Вони набирають чинності з 10 грудня.

Нагадаємо, Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ) у листопаді 2024 року застосував до трьох банків та двох небанківських фінансових установ заходи впливу.

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Джерело: НБУ