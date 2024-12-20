НБУ оштрафував два банка та ще одного учасника платіжного ринку

Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді накладення штрафу до трьох об’єктів оверсайту

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Штрафи накладено на:

АТ «ОКСІ БАНК» (ЄДРПОУ 09306278) — за неодноразове протягом шести місяців надання регулятору даних статистичної звітності з помилками, які не є суттєвими. Сума штрафу становить 170 000 грн;

АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280) — за несвоєчасне подання регулятору звітності з питань діяльності на платіжному ринку за червень 2024 року. Сума штрафу — 51 000 грн;

ТОВ «МФК «АВЕРС» (ЄДРПОУ 34819265) — за несвоєчасне подання регулятору звітності з питань діяльності на платіжному ринку за червень 2024 року. Сума штрафу — 51 000 грн.

«Рішення про застосування заходів впливу до установ ухвалені за результатами безвиїзного моніторингу в межах виконання функції оверсайту платіжної інфраструктури і набрали чинності з 16 грудня 2024 року. Сплатити штрафи товариства зобов’язані упродовж п’яти робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу», — йдеться у повідомленні пресслужби.

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Також сьогодні, 20 грудня, стало відомо, що НБУ пропонує оновити деякі норми, що стосуються функціонування системи кіберзахисту та контролю за станом інформаційної безпеки та кіберзахисту в банківській системі України.

Передбачається вдосконалення процесу щорічного звітування банків за результатами самооцінки їхніх процесів, пов’язаних з організацією та забезпеченням інформаційної безпеки та кіберзахисту.

Крім того, планується врегулювати порядок інформування банками Нацбанку про суттєві кіберінциденти та важливі зміни в системах організації інформаційної безпеки і кіберзахисту.

Нагадаємо, що цього тижня регулятор отримав від державних органів спеціального призначення підтвердження фактів наявності у власника істотної участі ТОВ «ФК «КАПІТАЛ ДЖІРІНГ» Мурахвера Дмитра Семеновича податкового резидентства рф, а також у власника істотної участі ТОВ «ФК «ФІНУНІВЕРСАЛ» Кропачова Віталія Валерійовича громадянства російської федерації.

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